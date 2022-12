Attenzione all’articolo sulla nuova piattaforma per investire Bitcoin di Tesla nella sezione news di Android

Con i bitcoin le truffe sono all’ordine del giorno e non finiscono mai. Una delle più recenti coinvolge uno dei nomi che maggiormente fanno abboccare gli utenti quando si tratta di investimenti, quello di Elon Musk. Fin qui nulla di nuovo, il punto non è tanto chi e cosa (la truffa bitcoin che fa il nome di Musk) ma dove: la nuova tipologia di truffa è comparsa nel news feed proposto da Android, spacciata come notizia del quotidiano Repubblica.

La truffa bitcoin con Musk nel news feed di Andorid

Si tratta della sezione notizie che, tra un articolo e l’altro, propone questo post sponsorizzato. Cliccandoci sopra, si atterra su una pagina che mostra quello che sembra essere un articolo di Repubblica, appunto. La segnalazione, che è stata fatta da Butac, mostra gli screen di quello che sembra essere un vero e proprio articolo informativo su Bitcoin Up, nuova piattaforma lanciata da Tesla «il cui obiettivo è aiutare le famiglie a migliorare il proprio benessere economico».

Sottotitolo: «Spinta dalla crisi finanziaria che sta imperversando in tutto il mondo, Tesla ha lanciato un nuovo progetto che promette di aiutare le famiglie a migliorare il proprio benessere economico». Insomma, il perfetto specchietto per le allodole quando si tratta di attirare persone in difficoltà economica che, leggendo di attualità, possono imbattersi in un contenuto del genere.

Anche guardando bene – considerato che compare tra un articolo di Open e uno di FanPage – risulta davvero difficile capire che si tratta di un tentativo di truffa. Il logo di Repubblica è bello evidente, il contenuto dell’articolo è della stessa tipologia che tante, troppe volte le persone si sono trovate a dover leggere. Il focus è un’azienda dal nome Stein Consulting, al sito steincons.com, che però risulta essere una palestra del Delaware. Nulla a che vedere con gli investimenti, quindi, ma solo un ulteriore tentativo di approfittarsi della gente affinché – cliccando – cadano nella truffa e contribuiscano ad alimentare il mercato degli investimenti fasulli.

Chi dovrebbe vigilare? Sicuramente le autorità competenti ma, in primis, chi riceve pagamenti rendendosi conto, per forza di cose, che si tratta di una truffa dovrebbe smettere di accettare denaro alimentando questi meccanismi.