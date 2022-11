A cosa si riferisce Elon Musk quando dice che Twitter ha subito un «leggero peggioramento nel servizio»?

Elon Musk ha scritto in un tweet che Twitter ha registrato nelle ultime ore un peggioramento nella qualità del servizio a causa di uno strumento di terze parti che veniva utilizzato probabilmente da un utente per bloccare degli account. Musk ha scritto che il problema dovrebbe essere risolto.

Twitter experienced slight degradation of service today from an old 3rd party tool used to block accounts that had no rate limit (sigh). Should be fixed now.

— Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Billy Markus, creatore della criptovaluta Dogecoin, e che su Twitter utilizza il nome Shibetoshi Nakamoto, ha risposto a Musk dicendo che sperava di non essere stato lui a causare il rallentamento di Twitter, dal momento che aveva bloccato molti account. Musk gli ha risposto tranquillizzandolo: «Probabilmente non stavi bloccando 4000 account al secondo», alludendo quindi al fatto che qualcuno stesse utilizzando su Twitter uno strumento che consentiva di bloccare molti account in poco tempo, rallentando però il servizio per tutti gli altri utenti che hanno ricevuto notifiche di sospensione del proprio account oppure la notifica «rate limit exceeded».