Twitter potrebbe finire sotto la supervisione diretta dell’Unione Europea

La ragione è relativa alla nuova gestione Musk, messa sotto analisi per via delle azioni che hanno minacciato la libertà di espressione

La notizia è stata data da un alto funzionario tedesco nella giornata di oggi. Twitter sotto supervisione Ue si tratterebbe, in sostanza, dell’azienda che entra in una lista di realtà tecnologiche monitorare direttamente dalla Commissione Europea. La ragione? La gestione dell’azienda da quando Elon Musk l’ha acquisita che si sta mostrando, a tutti gli effetti, minacciosa per la libertà di parola. Considerato che Musk ha scelto di acquistare Twitter proprio per difendere quella libertà di parola che, secondo lui, prima non veniva garantita, la decisione delle istituzioni europee suona piuttosto ironica.

Twitter sotto supervisione Ue per la libertà di parola minacciata

Il segretario di Stato responsabile della politica di concorrenza presso il ministero dell’Economia tedesco Sven Giegold ha fatto riferimento – ovviamente – alla questione dei giornalisti sospesi improvvisamente e alla restrizione di alcune tipologie di link (compresi quelli di Mastodon, diretto concorrente di Twitter). Giegold ha domandato all’Unione Europea di avviare un’indagine chiedendo alla Commissione di agire per impedire il «comportamento anticoncorrenziale» di Twitter.

Né Twitter né l’Unione – conferma Reuters – hanno commentato, per ora, la questione. La descrizione di quanto sta avvenendo su Twitter è impietosa: «Termini e condizioni generali che cambiano quasi ogni ora – scrive il segretario di Stato -, giustificazioni erratiche per le ampie restrizioni sui link e il blocco dei giornalisti minacciano la libertà di concorrenza e rappresentano un rischio per la libertà di espressione, di informazione e di stampa».

La miccia che ha acceso l’attenzione di organizzazioni giornalistiche, gruppi di difesa e funzionari europei è stata – appunto – la questione giornalistica. Il governo tedesco già in precedenza ha dichiarato che teneva d’occhio gli sviluppo della società con preoccupazione crescente e le autorità di regolamentazione del paese stanno già agendo affinché le istituzioni governative tedesche smettano di pubblicare annunci esclusivamente su piattaforme private, invitandole a scegliere social open source come Mastodon.

Twitter risulta essere «non ancora classificato come piattaforma digitale dominante, anche perché le vendite dell’azienda sono ancora troppo basse – ha spiegato Giegold – tuttavia esercita una grande influenza sulla formazione dell’opinione pubblica a livello mondiale e anche in Europa».