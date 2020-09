Il tweet di Zlatan Ibrahimovic sulla «pessima idea del Covid di sfidarlo»

Chiunque segua Zlatan Ibrahimovic – o anche chi non lo fa – avrà sentito parlare almeno una volta del suo modo di fare. Come quella volta, per esempio, che su Twitter scrisse «Veni, vidi, vici» in riferimento alla sua permanenza nei Los Angeles Galaxy giocano nella Major League Soccer. La frase latina non si addiceva a quel particolare caso – considerato che nel suo anno e mezzo in squadra Zlatan non ha vinto nulla nel calcio americano -. Dopo la notizia della sua positività al Covid arrivata in giornata, Zlatan ci ricasca e si rivolge con lo stesso atteggiamento proprio al coronavirus che «ha avuto il coraggio di sfidarlo».

LEGGI ANCHE >>> Zlatan Ibrahimovic positivo ai test Covid

Zlatan Ibrahimovic positivo al Covid

Oggi il Milan ha dovuto comunicare la positività di Ibrahimovic, risultato contagiato dal Covid alla vigilia della partita di Europa League contro il Bodø/Glimt. In pochi giorni siamo al secondo calciatore del Milan positivo al Covid – prima era toccato a Duarte -. Stasera Ibrahimovic non scenderà in campo, quindi, e «il giocatore è stato prontamente posto in quarantena a domicilio». In attesa di un test negativo Zlatan dovrà rimanere in isolamento per 14 giorni. Delle sue condizioni di salute ha parlato lui stesso sui social.

Il tweet di Ibrahimovic sul coronavirus

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 24, 2020

«Sono risultato negativo al Covid ieri e positivo oggi. Non ho sintomi. Il Covid ha avuto il coraggio di sfidarmi. Pessima idea»- Il tweet ha subito scatenato la reazione di chi lo segue e, tra cuoricini e retweet vari, non manca sicuramente l’ironia sull’atteggiamento da sbruffone assunto dal calciatore.