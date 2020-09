Doccia gelata per il Milan e per i suoi tifosi. Zlatan Ibrahimovic positivo ai test Covid effettuati alla vigilia della partita di Europa League contro i norvegesi del Bodø/Glimt. Il calciatore svedese, stella dei rossoneri, è il secondo calciatore positivo attualmente nella rosa del club meneghino. Nei giorni scorsi, infatti, era risultato contagiato il difensore brasiliano Duarte. Ora l’attaccante sarà costretto a saltare il match di questa sera, il prossimo turno di campionato e gli eventuali playoff per la qualificazione ai gironi della seconda competizione europea.

«AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al tampone effettuato per la partita odierna, Milan-Bodø/Glimt. Informate le autorità sanitarie competenti, il giocatore è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi», si legge nel comunicato diffuso dal club rossonero.

Ibrahimovic positivo ai test Covid

Lo svedese, in attesa della sua negativizzazione, dovrà rimanere in isolamento per almeno 14 giorni. Poi, solo dopo due tamponi consecutivi negativi, potrà riaggregarsi con i compagni di squadra e riprendere gli allenamenti in gruppo. Solo dopo potrà scendere in campo per le partite del suo Milan. Oltre al match di Europa League di questa sera (in gara secca), Ibrahimovic sarà costretto a saltare la seconda e la terza giornata di Serie A (contro Crotone, domenica 27 settembre, e Spezia, il 4 ottobre).

Ibrahimovic positivo, i match che dovrà saltare

E non solo. In caso di successo questa sera contro i norvegesi, l’attaccante svedese non potrà disputare neanche il playoff per la qualificazione alla fase a gironi di Europa League, in programma giovedì prossimo.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Zlatan Ibrahimovic)