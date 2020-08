Cain attacca Harris, ma è morto da due settimane

Ha fatto molto scalore un tweet di Cain che attacca la campagna di Joe Biden e Kamala Harris definendola “totalmente folle”. Niente di particolarmente violento o aggressivo, se non fosse che Herman Cain e’ morto due settimane fa di Coronavirus. Per questo il tweet di Cain ha fatto impazzire i social per buona parte della giornata, fino a quando la figlia ha dovuto ammettere di utilizzare il profilo del compianto padre per attaccare la coppia di candidati democratici alla Casa Bianca.LEGGI ANCHE > Era contrario alle mascherine, Cain muore di Covid

Il tweet di Cain dall’oltretomba e la reazione del web

Gia’ la morte di Cain aveva fatto discutere visto che l’ex CEO di Goodfather Pizza era rimasto vittima del covid dopo aver partecipato al controverso rally di Donald Trump a Tulsa, in Oklahoma. Da sempre contrario alle mascherine, come buona parte dei suoi colleghi e amici repubblicani, Cain si era vantato di aver partecipato all’evento del presidente, che pure si era risolto in un flop di pubblico. Ma quando il tweet di Cain e’ apparso in rete, Twitter e’ esploso, con risposte e commenti di ogni tipo a quello che subito si e’ capito essere stato un passo falso comunicativo di qualcuno vicino al compianto ex candidato alle primarie repubblicane.