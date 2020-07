USA: era contrario all’uso della mascherina, politico repubblicano muore di Covid

(A cura della redazione di “Adotta anche tu un analfabeta funzionale”)

Stati Uniti d’America: Herman Cain, 74 anni, politico repubblicano e imprenditore, è recentemente deceduto a causa del Covid dopo tre settimane di ricovero in ospedale. Cain aveva partecipato, a fine giugno, al comizio di Donald Trump nel palazzetto di Tulsa, in Oklahoma. Un comizio che in molti hanno contestato perché ritenuto inopportuno e la cui partecipazione non è stata infatti molto alta.

La notizia della morte di Herman Cain è stata rilanciata da tutte le principali testate americane e ha fatto il giro del mondo. Ha fatto molto scalpore il fatto che Cain, solo poche settimane prima, avesse criticato in più occasioni l’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale. Ne ha dato notizia anche il Professor Roberto Burioni nella sua pagina Facebook “Medical Facts”, riportando un Tweet dello stesso Herman Cain il quale, pubblicizzando l’evento di Trump, sottolineava il fatto che le mascherine non fossero obbligatorie:

Burioni ha inoltre (giustamente) redarguito chi, nei commenti al suo post, ha inveito contro Herman Cain.