«Tutto chiede salvezza» e quella stretta correlazione tra Instagram, Netflix e followers

Quanto spesso ci si sofferma sull'importanza dei social per un attore o per chi sogna di esserlo un giorno? Possiamo soltanto ipotizzare come sia un elemento di valutazione in sede di casting, ma a posteriori l'analisi di alcuni numeri suggerisce una risposta che non lascia spazio a molte titubanze: i followers di un attore sui social sono direttamente proporzionali alla posizione in classifica Netflix della serie di cui è protagonista.

C’è chi mentre sta guardando una serie Tv va a cercare con il proprio cellulare i profili social dei protagonisti e chi mente. Compiere questa ricerca social è quanto probabilmente sarà avvenuto con coloro che in queste settimane hanno guardato «Tutto chiede salvezza» su Netflix, appassionandosi al cast e seguendo – giorno dopo giorno – le vicende del protagonista Daniele. La questione su cui rifletteremo in questo articolo non riguarda tanto la ricerca fine a sé stessa, bensì quella che è seguita da un click sul tasto «Segui» e che accomuna quel segui a migliaia di altre persone in pochissimo tempo, negli stessi giorni.

Infatti, l’insieme di quei click determina la crescita di un determinato profilo e, inevitabilmente, guardando e confrontando i numeri, è direttamente proporzionale alla posizione della serie Tv nella classifica delle TOP 10 di Netflix. Il che vuol dire che più la serie mantiene il podio e scavalla posizione dopo posizione altri contenuti similari, più il numero di followers dei protagonisti – principalmente su Instagram – cresce. Si tratta di un’ipotesi? No, grazie al tool Not Just Analytics abbiamo potuto analizzare la corrispondenza di tale crescita in prossimità dell’uscita della serie Tv. Inoltre, insieme a «Tutto chiede salvezza», la serie Rai «Mare fuori» – nata nel 2020 e sbarcata su Netflix soltanto lo scorso giugno – costituisce un altro valido esempio.

«Tutto chiede salvezza»: il numero di follower del cast cresce sempre più

La serie TV «Tutto chiede salvezza» è uscita su Netflix lo scorso 14 ottobre e ha per protagonista Daniele, un ragazzo che per sette giorni finisce sotto regime di Tso insieme a cinque improbabili compagni di stanza, con cui crede di non avere niente in comune ma con cui si scopre incredibilmente simile. L’attore che interpreta Daniele è Federico Cesari, già conosciuto per essere uno dei protagonisti di «SKAM» Italia.

Mettendo una affianco all’altra le date di uscita su Netflix di «SKAM» e di «Tutto chiede salvezza» e confrontando queste ultime con un grafico che mostra la crescita dei followers di Federico Cesari su Instagram, ecco che non sorge alcun dubbio.

Leggendo i dati aggregati da Not Just Analytucs, i due picchi di crescita avvengono, per quel che riguarda il profilo di Cesari, da gennaio 2020 a giugno 2020 (SKAM è sbarcato su Netflix proprio in quel gennaio), e a partire da ottobre 2022, mese di uscita della serie Tv prodotta proprio dal colosso dello streaming. Leggendo più in profondità i numeri – per dare un’idea dell’effettiva veridicità della frase con cui abbiamo aperto questo articolo – il secondo giorno di uscita di «Tutto chiede salvezza», ovvero il 15 ottobre, Federico Cesari ha acquisito 1494 followers. Il terzo giorno: 2354 e così via – di centinaia in centinaia – fino a oggi.

Stessa cosa è accaduta al profilo dell’attore Vincenzo Crea, che nella serie interpreta Gianluca e che, prima dello scorso ottobre, era apparso in tv solamente tramite la serie Distretto di polizia. Da quando è uscita la serie tv, Vincenzo Crea ha acquisito 8,3k followers, con una media di +280 al giorno.

Instagram e Netflix: una stretta correlazione da attenzionare?

Instagram e Netflix sembrano dunque procedere a braccetto e questo la dice lunga sull’individuazione, da parte delle produzioni televisive e cinematografiche, di profili di cui – parallelamente alle competenze attoriali – vengono senz’altro presi in considerazione anche i numeri e le potenzialità social. Un tempo i personaggi televisivi e del cinema venivano visti come distanti e inarrivabili dalla normal people. Chissà com’è la vita che conducono quei personaggi che vediamo dietro lo schermo.

In questa direzione, semicitando Nek, Internet ha accorciato le distanze. Per questa ragione in molti pescano subito il proprio cellulare, mentre stanno guardando una serie o un film, con lo scopo di sbirciare nella vita privata degli attori. Per vedere cosa postano, se gli attori hanno pubblicato dei contenuti del backstage, per curiosare se interagiscono tra loro, che rapporto si è instaurato tra i componenti del cast.

L’esempio «Mare Fuori» e il profilo del protagonista Carmine

La stessa cosa è successa al profilo di Massimiliano Caiazzo, uno dei protagonisti di Mare fuori, un prodotto Rai nato nell’autunno 2020 e giunto oggi alla sua terza stagione.

Ad agosto 2022 di «Mare Fuori» ne parlano tutti, perché sta nel podio di Netflix. I protagonisti della serie, la regia e chi l’ha prodotta si prendono così la loro rivincita e vedono riconosciuto l’impegno su un prodotto che affronta le delicate dinamiche legate alla detenzione minorile. Anche qui, come sono cambiati i numeri Instagram di Carmine, uno dei protagonisti della serie, dal 2020 al giugno 2022? Su Not Just Analytics, il primo picco di crescita di Caiazzo si registra tra novembre 2021 e gennaio 2022, in prossimità dell’uscita della seconda stagione (trasmessa in prima visione e in prima serata su Rai 2 dal 17 novembre al 22 dicembre 2021).

A giugno 2022 «Mare fuori» sbarca su Netflix. E indovinate dove si registra il secondo picco di crescita dei followers sul profilo di @massicaiazzo? Da giugno 2022 a settembre 2022, periodo di massimo exploit – e relativa conquista del podio – su Netflix. In quest’ultima piattaforma, il successo della serie Tv ha condotto oggi Massimiliano Caiazzo a quota 375 mila followers. A gennaio 2022, quando la serie non era ancora sbarcata su Netflix e l’hype si era attenuato dopo l’ultimo episodio trasmesso in Rai il 22 dicembre precedente, Massimiliano aveva 279 mila followers. Dunque, + 100k da giugno a settembre.

Ora, al di là dei numeri, ci sembra indubbio come Netflix, Instagram e followers siano legati tre fattori legati tra loro oramai in modo imprescindibile.

I più critici potrebbero porsi la domanda: perché seguire gli attori? Cosa ci importa della loro vita? Probabilmente per scoprirci simili a chi un tempo, prima dei social, vedevamo come diversi. Adesso, seguendoli e avendoli così tanto a portata di «Segui», ci siamo resi conto che in fondo conduciamo tutti la stessa vita, abbiamo abitudini affini, ascoltiamo le stesse canzoni. Ci indigniamo per le stesse questioni. Ci emozionano le stesse ragioni. Come direbbe Daniele: tutti chiediamo salvezza.