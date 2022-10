Quanti follower hanno perso Chiara Ferragni e gli altri a causa dell’Instagram down di oggi?

Gli account bloccati non compaiono su Instagram e quindi neanche nel conteggio, per esempio, dei follower di un utente. È per questo che in molti si sono allarmati quando si sono resi conto che stavano perdendo sempre più follower

In queste ore in molti stanno segnalando, soprattutto su Twitter, che il proprio account Instagram è stato sospeso senza motivo. Agli utenti che tentano di accedere al social network ma riscontrano questo tipo di difficoltà compare infatti una schermata in cui si legge che il loro account è stato sospeso. Alcuni utenti stanno anche registrando problemi nel caricare contenuti, come le Storie, o nel corretto caricamento delle immagini pubblicate da altri utenti e che compaiono nel feed. Gli utenti si sono resi contro che potesse trattarsi di un “Instagram down” e Instagram ha comunicato in un tweet di essere a conoscenza dei «problemi di accesso» e che stava esaminando l’accaduto.

Gli account bloccati non compaiono su Instagram e quindi neanche nel conteggio, per esempio, dei follower di un utente. È per questo che in molti si sono allarmati quando si sono resi conto che stavano perdendo sempre più follower, in realtà, non è così ma a causa della sospensione di massa degli account Instagram in molti hanno avuto questa impressione.

Che impatto ha avuto questo malfunzionamento di Instagram sugli account più seguiti, di persone italiane e non solo?

Quanti follower hanno perso gli account più seguiti a causa dell’Instagram down?

Secondo le statistiche di Not Just Analytics, Chiara Ferragni nel corso della giornata di oggi avrebbe perso più di 170 mila follower.

Fedez ne ha persi invece più di 116 mila. Khaby Lame, che è il più seguito al mondo su TikTok, ha perso circa 500 mila follower su Instagram secondo le statistiche di Influencer Italia. Selena Gomez, secondo le statistiche dello stesso sito Web, ne ha persi circa 320 mila. Cristiano Ronaldo ha perso 3 milioni di follower in 24 ore.