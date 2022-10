Facebook potrebbe conservare queste informazioni anche se non le hai fornite personalmente e anche se non hai nessun account sui social network di Meta. C'è uno strumento di Facebook per verificare ed eventualmente chiedere di rimuoverle. Come si utilizza?

Meta potrebbe avere le tue informazioni di contatto. Perché e come fare per chiedere di rimuoverle?

Meta, società proprietaria di Instagram e Facebook, potrebbe avere nel suo database la tua e-mail o il tuo numero di telefono cellulare. È possibile infatti che un utente abbia deciso di permettere a Facebook, Messenger o Instagram di accedere alla propria rubrica, dove è possibile che ci siano anche le tue informazioni di contatto e quelle di altre persone. Facebook ha un servizio che consente di verificare se l’azienda detiene queste informazioni e di decidere se eliminarle dal database di Meta e bloccarle per evitare che vengano caricate di nuovo. «Per evitare che venga caricato nuovamente in questo database tramite la rubrica di qualcuno, dobbiamo conservarne una copia nella nostra lista di blocco», scrive Facebook nel Centro di assistenza.

LEGGI ANCHE> Arriva l’aggiornamento della privacy Meta per rendere il trattamento dati più trasparente

Come si utilizza lo strumento di Facebook?

L’azienda ha consentito per anni agli utenti che scaricavano le sue applicazioni di condividere i propri contatti telefonici con lo scopo di aiutarli a trovare amici sui social network. Così, Meta ha raccolto una quantità probabilmente enorme di informazioni di contatto di persone che non avrebbero voluto condividerle o che non hanno neanche un account su Facebook o Instagram. Il link per accedere al servizio infatti è stato posto da Meta nella sezione “Informazioni per le persone che non usano i Prodotti di Meta” del Centro di assistenza.

Lo strumento di Facebook consente quindi agli utenti, ma anche a chi non è registrato su nessun social network di Meta, di verificare se l’azienda possiede le proprie informazioni di contatto ed eventualmente di eliminarle. Il servizio permette di cercare un numero di cellulare, un numero di telefono fisso o un indirizzo e-mail che potrebbe essere stato caricato contro la propria volontà. Come prima cosa bisogna decidere quali informazioni di contatto si vogliono cercare. Una volta inserite le informazioni, per esempio un indirizzo e-mail, si riceve un codice di conferma sull’indirizzo indicato e lo si inserisce nella finestra successiva. Se Facebook trova l’informazione di contatto nel suo database chiede se eliminarlo o bloccarlo, se invece non lo trova compare il seguente messaggio: «Non siamo riusciti a trovare questo indirizzo e-mail. Questo indirizzo e-mail non è stato caricato su Facebook, Messenger e Instagram attraverso la rubrica di qualcuno. Prova con un altro numero di telefono o indirizzo e-mail».