Ecco perché vi sembra di stare perdendo follower Instagram

Una giornata davvero terrificante quella del 31 ottobre 2022 per Instagram e non solo perché è Halloween. La risposta alla domanda che tanti si stanno facendo (perlomeno coloro che non si sono trovati il profilo Instagram sospeso, cosa che sta accadendo a masse di utenti) è: perché perdo follower? La risposta è che Instagram sta bloccando un tale quantitativo di account – rendendoli, di fatto, non visualizzabili sulla piattaforma – che tutti stanno notando una perdita più o meno grande di follower (e, conseguentemente, anche di persone seguite). Cosa sta succedendo tra perdita di follower e orde di profili Instagram sospesi?

Perché perdo follower? Il problema è Instagram

La perdita di follower datata Halloween 2022 dipende interamente dal social network. Quale è il motivo? Si potrebbe trattare di un ban o di un down. Intanto, da Instagram, arriva uno statement.

We’re aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We’re looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown — Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022

«Siamo consapevoli che alcuni di voi stanno riscontrando problemi di accesso al proprio account Instagram. Stiamo esaminando e ci scusiamo per l’inconveniente. #instagramdown»: arriva una presa di consapevolezza da parte di Instagram per quello che è un problema che, probabilmente, sta riguardando tutto il mondo e non solo l’Italia.

Il rischio di tutti quelli colpiti dalla questione, ora, è che l’account venga disattivato in maniera permanente. Il fatto che Instagram si stia occupando della cosa e che se ne sia reso conto, comunque, fa ben sperare che la situazione di emergenza degli account Instagram sospesi rientri quanto prima.