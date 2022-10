La querelle tra Fedez e Jetdeiricchi, la pagina Instagram che monitora i voli privati

Si tratta di uno scontro nato in seguito alla puntata di Muschio selvaggio in cui Fedez parla dell'uso che fa del jet privato e che fornisce uno spunto per una interessante riflessione

I Ferragnez sono finiti al centro di due polemiche a distanza di ventiquattro ore. Se ieri è toccato a Ferragni – che ha pubblicato e cancellato un video in cui si sente la tata chiedere a Leone di sorridere a favore di camera per poter tornare a disegnare -, oggi tocca a Fedez. Al centro della polemica è finito un frammento del podcast di Fedez e Luis Sal, Muschio selvaggio, ripostato dal celebre profilo Instagram Jetdeiricchi che – da qualche mese – sta monitorando l’utilizzo dei jet privati da parte di coloro che li possiedono ponendo l’attenzione sulla quantità di emissioni emanate e sottolineando come – pur potendo permetterselo – le persone ricche dovrebbero guardare alle enormi quantità di emissioni emanate per far muovere questi velivoli per far spostare rapidamente una manciata di persone. In passato Jetdeiricchi ha preso di mira, tra gli altri, i voli in jet privato dei Ferragnez. Da qui parte la questione Fedez e Jetdeiricchi, che vede il primo criticare la pagina Instagram nel suo spazio podcast.

LEGGI ANCHE >>> Chiara Ferragni e le polemiche per l’aperitivo sul ghiacciaio raggiunto con l’elicottero

Fedez e Jetdeiricchi, da dove parte la querelle

che poi fedez fa tanto l’ambientalista a muschio selvaggio e poi va a fare i jova beach party/usa il jet privato per arrivare dietro l’angolo https://t.co/9mUIHtJQ78 — pocchio (@akureyr1) August 3, 2022

Partiamo dal presupposto che quella dei jet privati utilizzati dai ricchi – specialmente in estate per andare in vacanza – è una questione che ha già animato i social. In particolar modo, Ferragni è stata criticata sia per i viaggi fatti – per lavoro o in famiglia – sfruttando il jet privato, sia per un aperitivo su un ghiacciaio (svoltosi a favore di camera, ça va sans dire) con amici raggiunto sfruttando due elicotteri. Con buona pace di emissioni e inquinamento. L’imprenditrice digitale ha poi provveduto, in seguito, a mostrarsi ai suoi follower su un volo di linea.

Il tema, per pagine come Jetdeiricchi e per persone che hanno a cuore l’ambiente e scelgono di cercare soluzioni alle emissioni partendo da quelle a cui si può rinunciare più facilmente, è il seguente: inutile metterci la faccia per questioni ambientali (Fedez, per esempio, è stato primo promotore insieme a Marco Cappato di una carbon tax) se poi – nel quotidiano – non ci si comporta di conseguenza, dando il buon esempio soprattutto quando si è personaggi pubblici con così tanto seguito sui social.

Parlando con un ospite di Twitch, si arriva al tema dell’accanimento nei confronti dei creator – nell’ultimo episodio di Muschio selvaggio – chiedendosi da dove arrivi. Di seguito la parte di video ripostata nelle stories di Jetdeiricchi.



Fedez parla di «voglia di caccia alle streghe» facendo riferimento alla «questione dei jet privati di questa estate»: «Nonostante io abbia fatto una puntata qua, dove ammettevo di far uso di jet privati, nonostante io sia stato il primo promotore in Italia insieme a Marco Cappato di un disegno di legge che verte a tassare di più chi lo utilizza, è stata creata questa pagina anonima – si chiama Jetdeiricchi – che se l’è presa con noi e che come proposte cos’ha? Quello di tassare, quello che diciamo noi».

La risposta di Jetdeiricchi e l’azione di watchdog

La pagina Jetdeiricchi su Instagram ha acquisito – in breve tempo – moltissimi follower poiché non fa solo i nomi di chi sfrutta i jet privati ma fornisce i dati rispetto alle emissioni dando un’idea precisa della differenza con le persone comuni. Ogni volta che vengono fornite le informazioni sul volo di qualcuno, infatti, viene anche chiarito quanto tempo una persona che si muove con mezzi comuni e pubblici ci mette a produrre lo stesso quantitativo di emissioni. Un progetto watchdog che spaventa (o, comunque, fa riflettere molti) – Ferragni stessa, considerata la scelta del volo di linea – e che ha tutto il potenziale per crescere ancora di più, arrivando a fare numeri in grado di danneggiare chi usa il jet privato senza curarsi dell’impatto ambientale.

Jetdeiricchi ha risposto con una serie di storie in cui commenta le dichiarazioni di Fedez e sottolinea come – oltre a metterci la faccia, appunto – sia importante dare il buon esempio. Chi c’è dietro alla pagina non manca di sottolineare che le proposte siano molto più ampie di quanto affermi Fedez (tutte messe in evidenza in cima al profilo, definite come «realizzabili o realizzate in paesi vicino al nostro».

È un paragnosta della peggior specie,incoerente e falso: “per la verità c’è omertà”, l’asimmetrica informativa la facesse con qualcun altro ringrazio di cuore @jetdeiricchi e @Serenadoe___ che continuano a scoperchiare il vaso di Pandora #ferragnez #fedez pic.twitter.com/JnvrQfGudu — Fla🦋💙 (@Fla96451414) October 18, 2022

In tutte le stories Fedez è stato taggato affermando, infine, che «se usa un jet e dimostra di fregarsene dell’ambiente (e lo pubblica nelle sue stories) abbiamo il diritto di fare un calcolo e raccontare quanto inquina». Le ultime stories, infine, sono la stoccata finale.