Le elezioni non sono come il Festival di Sanremo: quanti followers influenzerà Chiara Ferragni con il suo appello al voto?

L’appello al voto di Chiara Ferragni, avvenuto tra una promozione di un prodotto di cosmesi e un dettaglio della Milano Fashion Week, è stato al centro di diverse analisi politiche, che hanno evidenziato l’importanza – per una influencer da quasi 28 milioni di followers – di lanciare un messaggio a tutti gli italiani, con lo scopo di andare alle urne il 25 settembre, per difendere alcuni valori e alcuni diritti. Valori e diritti che, a un primo sguardo, possono sembrare maggiormente aderenti con un programma elettorale progressista. La domanda è: quanto questo appello riuscirà a smuovere la platea degli indecisi e in che modo questa comunicazione potrà incidere sul proprio bacino di followers? Abbiamo ricordato, in passato, le significative coincidenze con l’appello di Chiara Ferragni al voto per Fedez e Francesca Michielin nel corso dell’edizione 2021 del Festival di Sanremo e il grande risultato di apprezzamento da parte del pubblico a casa per i cantanti in questione. Abbiamo ricordato anche l’appello al voto per i Maneskin all’Eurovision. Ma si trattava di contesti pop, molto più vicini ai temi e al clima abituali delle IG Stories e dei post di Chiara Ferragni.

Appello al voto Ferragni, avrà una efficacia o cadrà nel vuoto?

Normalmente, le battaglie portate avanti su temi civici da parte dei Ferragnez riescono facilmente ad accattivarsi l’attenzione dei media tradizionali. Articoli di giornale e servizi televisivi sono garantiti. È successo il 14 settembre, esattamente una settimana fa, quando l’imprenditrice digitale ha lanciato il suo primo appello al voto; è successo oggi, con il secondo mini-set di Instagram Stories.

«Tanti diritti di cui oggi godiamo non sono un dono, ma una conquista – ha scritto Chiara Ferragni su Instagram -. E per quanto ci sembrino ovvi e scontati, possono essere messi in discussione, minacciati, ridotti, cancellati in qualsiasi momento. Il voto è uno dei pochi strumenti di cui disponiamo per proteggerli, per crearne di nuovi, per estenderli a chi oggi se li vede negati. E per decidere in che direzione debba andare il nostro Paese: se in avanti o indietro di decenni». Dopo un elenco di diritti progressisti, Chiara Ferragni conclude: «È una nostra responsabilità. E non votare significa delegare ad altri ciò che sta a noi decidere. Andate a votare domenica 25 settembre».

L’appello al voto della Ferragni, tra policies di Instagram e risultati attesi

Le policies su Instagram e su Facebook relative ai messaggi politici sponsorizzati sono molto chiare: i partiti politici che mettono annunci sui social network devono, innanzitutto, evidenziare la tipologia della promozione e devono essere trasparenti sul suo finanziamento. Un appello al voto, però, non è propriamente un messaggio partitico, quando un messaggio politico nel senso più ampio del termine: Chiara Ferragni non sta dicendo (esattamente) per chi votare, ma sta chiedendo soltanto di farlo per incentivare la partecipazione degli indecisi.

Il suo profilo – analizzato con uno dei tanti tool che possono essere impiegati sul web – risulta essere sempre in lieve ascesa per numero di followers conquistati. È una salita non verticale come le era capitato in passato, ma è un trend che si consolida nel tempo. Segno, sicuramente, di un progetto che continua ad attirare interesse. Tuttavia, quando si toccano temi delicati come la disaffezione alla politica o l’interesse per le urne, il risultato non è così scontato. Nel giorno del suo primo appello e in quello successivo (sempre secondo il tool a disposizione, senza avere la pretesa dell’ufficialità), c’è stata una flessione nel numero dei followers che seguivano Chiara Ferragni. Flessione rapidamente recuperata – per carità – il 16 settembre. Non è matematico, ma può essere un campanello d’allarme. Siamo così sicuri che questi appelli funzionino?