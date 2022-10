Account Instagram sospeso: lo spettro di un altro down nel giorno di Halloween

Non è passata nemmeno una settimana dal down combinato – nell’arco di 24 ore – di Whatsapp e Instagram, che dava problemi nella visualizzazione delle storie, che già il tema del down Instagram torna prepotente a farsi strada tra gli utenti. Halloween 2022 è proprio una giornata spaventosa, è il caso di dirlo, per coloro che su Instagram ci lavorano e che, visti i problemi registrati, potrebbero perdere interazioni e denaro derivanti dalla programmazione di oggi. Stavolta, però, nonostante le segnalazioni si stiano accumulando su Downdtector – strumento che serve agli utenti per segnalare se qualche piattaforma non funziona – su Twitter si stanno diffondendo una serie di screen che riportano di un problema di account Instagram sospeso senza che ci sia, a detta degli utenti a cui sta capitando, un problema effettivo.

Account Instagram sospeso e altri problemi: cosa sta succedendo

Si accumulano le segnalazioni non solo di account Instagram sospesi – con conseguente rabbia di molti che, sicuramente, non la stanno prendendo bene – ma anche altri problemi relativi alla richiesta di codice inviato via sms probabilmente emersi per tutti coloro che provano a contestare la decisione della sospensione e a procedere con il recupero dell’account. Andando a vedere le segnalazioni su Downdetector c’è una corrispondenza con il problema segnalato in massa su Twitter: i dati restituiscono – con il picco di segnalazioni che ancora non è stato raggiunto – che oltre il 70% dei problemi riscontrati riguardano il “Profilo”. Le segnalazioni hanno cominciato una rapida ascesa attorno alle 13.53 e, almeno per ora, sembrano lontane dall’arrestarsi. La restante parte dei problemi segnalati su Downdetector riguarda “App” (16%) e “Caricamento” (12% al momento in cui aggiorniamo l’articolo, alle 15.10 del 31 ottobre).

Mano a mano che i minuti passano, aumentano anche le segnalazioni di codici sms che non vengono inviati e – dopo una serie di richieste – fanno sì che l’account risulti bloccato per le successive 24 ore. Qualcosa, nel sistema di accesso e di identificazione della persona che prova ad entrare nel proprio account, sembra non funzionare come dovrebbe.

Cosa vedono le persone con account sospeso 31 ottobre 2022?

La schermata che compare a chi vede il suo account sospeso e si trova impossibilitato ad accedere al proprio profilo è quella che stanno condividendo migliaia di persone su Twitter, portando rapidissimamente i tweet sulla questione a oltre 30mila (ore 15.30 del 31 ottobre 2022). Risulta evidente, ormai, come nessuna di queste persone abbia effettivamente fatto nulla per vedere il proprio account sospeso. La schermata problematica è quella che – a tutti quanti – provando a entrare su Instagram sta restituendo il seguente messaggio con tanto di possibilità di contestare la decisione in fondo:

Abbiamo sospeso il tuo account nella seguente data: 31 dicembre 2022 Hai ancora 30 giorni per comunicare il tuo disaccordo con questa decisione Cosa significa? Il tuo account non rispetta le nostre Linee guida della community. Se non riusciamo a confermare il tuo account, verrà disabilitato in modo permanente. Al momento questo account non è visibile alle persone su Instagram e non puoi usarlo.

In fondo compare un pulsante per la contestazione della decisione che va effettuata entro e non oltre 30 giorni.

Ecco, quindi, perché stanno scomparendo i follower

I più attenti – o magari chi con Instagram e col numero di follower ci si trova a lavorare nel quotidiano – hanno notato una perdita di follower costante nella giornata di oggi e, quasi sicuramente, i due fenomeni sono connessi tra loro. Gli account sospesi, infatti, non figurano più nel conteggio delle persone che seguono un profilo.

All’incirca un paio d’ore dopo l’inizio delle segnalazione e con gli account sospesi che continuano ad accumularsi, Instagram ha fatto sapere via social di essere pienamente consapevole di ciò che sta accadendo.

«Siamo consapevoli che alcuni di voi stanno riscontrando problemi di accesso al proprio account Instagram. Stiamo esaminando e ci scusiamo per l’inconveniente. #instagramdown», fa sapere la piattaforma. Confermati quindi i gravi problemi di accesso per moltissimi utenti – probabilmente dovuti a un bug – che, ora, rimangono in attesa che Instagram sblocchi la situazione.