Quale è la causa dei problemi delle Instagram stories?

Se ripercorriamo la giornata di ieri, per Meta si è trattato del susseguirsi di un disastro dietro l’altro: dal Whatsapp down che ha messo completamente fuori uso l’app di messaggistica in mattinata, che piano piano è tornata a funzionare, si è passati ai problemi relativi a Instagram, che per tutto il giorno ha visto molti utenti trovarsi a scorrere le storie Instagram che si susseguivano molto rapidamente, non permettendo – di fatti – una corretta fruizione di uno dei formati più amati. Quale è la causa problemi storie Instagram?

Causa problemi storie Instagram, potrebbe trattarsi di un bug

Al netto del fatto che, per ora, non ci sono dichiarazioni ufficiali in merito, il problema potrebbe essere un bug. Quali sono i problemi che sono stati registrati dagli utenti? Oltre alla questione delle storie che si susseguivano rapidamente senza dare la possibilità di vedere video, foto o di leggere qualsiasi tipo di scritta, molti utenti hanno segnalato anche di vedere storie relative ai mesi passati e, altri ancora, hanno parlato di storie che non potevano essere caricate in alcun modo.

Il problema di Instagram è stato meno diffuso rispetto a quello di Whatsapp nel senso che ha interessato meno utenti ma, sicuramente, è servito molto più tempo per porre rimedio considerato che ieri, in serata, ci sono persone che ancora non potevano fruire delle stories come al solito. Il resto delle funzioni della piattaforma sono invece rimaste perfettamente utilizzabili.

Non è la prima volta che le storie di Instagram hanno problemi specifici poi messi in relazione a un bug cui Meta ha posto rimedio: c’è stato, a giugno 2021, il bug che permetteva di vedere post e storie di profili privati. Un anno dopo, a giugno 2022, è toccato invece al bug che faceva vedere agli utenti le stesse storie a ripetizione.