Whatsapp torna a funzionare, ma non per tutti

Dopo oltre due ore di non funzionamento globale, il Whatsapp down di oggi – martedì 25 ottobre – sembra esser stato risolto. Da questa mattina, il servizio di messaggistica istantanea di Meta non era in grado di far inviare e ricevere messaggi agli utenti. La società ha spiegato che i problemi e il malfunzionamento erano in fase di risoluzione e il tutto sembra essersi risolto. Per molti, ma non per tutti. Perché dopo l’annuncio del ripristino delle funzionalità, molti utenti hanno lamentato il prosieguo delle problematiche già evidenziate – in tutto il Mondo – questa mattina.

Come spiega WaBetaInfo, l’intervento di Meta per risolvere il WhatsApp down di oggi sembra aver risolto le problematiche (anche se non sono chiari i motivi del malfunzionamento generale dell’applicazione, sia nella versione mobile che in quella desktop). In tanti, poco prima delle 11, hanno visto inviati i propri messaggi (con il segnale delle spunte). Altri, però, non li stanno ancora ricevendo.

Some users may still experience some issues when delivering messages … #whatsappdown https://t.co/1WA2ZnEojI — WABetaInfo (@WABetaInfo) October 25, 2022

La spiegazione tecnica potrebbe essere molto semplice: l’accumulo di ritardi e di messaggi non consegnati contestualmente all’invio, potrebbe aver provocato un sovraccarico nei sistemi rendendo più lenta la ripresa del servizio. Ma sembrano esserci ritardi anche per WhatsApp Business.

Some users can finally send messages on WhatsApp again.

Unfortunately, it seems that the WhatsApp Business API is still down. #whatsappdown — WABetaInfo (@WABetaInfo) October 25, 2022

I problemi, però, sembrano essere in fase di risoluzione. Anche se non è chiaro cosa sia accaduto all’applicazione. Perché Meta, con uno scarno comunicato firmato da un portavoce, ha utilizzato una formula generica per confermare il down: «Siamo al corrente che alcune persone stanno avendo problemi a inviare messaggi. Siamo al lavoro per ripristinare WhatsApp nel più breve tempo possibile».