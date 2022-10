È in corso un WhatsApp down

Solo una spunta. Il messaggio che non risulta consegnato, figuriamoci se si può visualizzare. Ovviamente, vale per tutti i tipi di messaggio: da quelli di testo, fino – chiaramente – ai contenuti multimediali come video, foto, gif. Insomma, è in corso – in questo 25 ottobre – un WhatsApp down importante che viene registrato anche sul territorio italiano. Le segnalazioni di Downdetector si stanno moltiplicando proprio in questi minuti e, su Twitter, è già un fiorire dei soliti meme che fotografano l’attuale situazione.

LEGGI ANCHE > Le versioni non ufficiali di WhatsApp sono un rischio per la privacy e per la sicurezza dei dati

WhatsApp down del 25 ottobre, cosa sta succedendo

Al momento, non c’è una presa di posizione ufficiale da parte di Meta. I disservizi, però, sono iniziati già intorno alle 9 di questa mattina e stanno proseguendo ancora oggi. I messaggi inviati come test dalla redazione di Giornalettismo non risultano al momento recapitati.

Il problema si sta verificando, comunque, a livello globale, come ha segnalato prontamente WABetaInfo, che si occupa del monitoraggio dell’applicazione di messaggistica di Meta:

WhatsApp is experiencing an issue when connecting to the server. #whatsappdown — WABetaInfo (@WABetaInfo) October 25, 2022

Non è ancora chiaro se il down di WhatsApp che sta caratterizzando l’applicazione dalla mattinata italiana possa essere collegato dalla pubblicazione di un nuovo aggiornamento (come era accaduto già in passato) che, evidentemente, potrebbe aver presentato qualche bug. La situazione è in costante monitoraggio.

Intanto, le funzionalità che sono impossibili da mettere in pratica con il WhatsApp down riguardano l’intero funzionamento dell’applicazione: l’invio dei messaggi e l’aggiornamento dello status dell’app di messaggistica, la registrazione o l’accesso a un account esistente, l’aggiornamento delle informazioni per quanto riguarda la descrizione del proprio profilo, l’aggiornamento delle impostazioni di privacy su WhatsApp. Ma potrebbe essere complicato anche eseguire un backup delle chat che avete scambiato con i vostri contatti in passato.