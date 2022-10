Le versioni non ufficiali di WhatsApp sono un rischio per la privacy e la sicurezza dei dati

I ricercatori di Kaspersky, azienda russa con sede a Mosca fondata nel 1997 e specializzata nella produzione di software progettati per la sicurezza informatica, hanno scoperto due versioni non ufficiali di WhatsApp, chiamate YoWhatsApp e WhatsApp Plus, che rappresentano un pericolo per la privacy e la sicurezza dei dati degli utenti perché nascondono un virus capace di entrare in possesso della password per accedere al profilo ufficiale di WhatsApp dell’utente. Secondo Kaspersky, negli ultimi due mesi sono stati presi di mira più di 3.600 utenti.

Le applicazioni non ufficiali simili a WhatsApp hanno delle funzionalità in più rispetto alla versione originale e questo spinge gli utenti a scaricarle. Entrambe sono disponibili solo per Android.

I rischi delle versioni non ufficiali di WhatsApp: virus e non solo

YoWhatsApp è una piattaforma che consente di personalizzare l’interfaccia o bloccare l’accesso alle singole chat ma nel momento in cui chiede l’autorizzazione per l’accesso alle informazioni sullo smartphone entra in possesso della lettura di alcuni contenuti, tra cui gli sms. «Per utilizzarla gli utenti devono accedere al proprio account dell’applicazione ufficiale. Tuttavia, insieme a tutte le nuove funzionalità, ricevono anche il Trojan Triada. Dopodiché, gli hacker possono scaricare ed eseguire virus dannosi sul dispositivo, oltre a impossessarsi delle password dell’account ufficiale di WhatsApp dell’utente», hanno spiegato i ricercatori. Questo rende gli utenti che hanno subito l’attacco informatico facilmente ricattabili.

Anche WhatsApp Plus sfrutta il Trojan Triada. Questa applicazione viene sponsorizzata su Vidmate, un sito web che permette di scaricate software, applicazioni e giochi gratuiti sugli smartphone. Si tratta di una piattaforma legale ma che non controlla molto attività sospette come la sponsorizzazione di applicazioni dannose. Attraverso questo sito web si diffondono direttamente i file per l’installazione delle applicazioni, ma in questo modo i cybercriminali possono inserire al loro interno qualsiasi tipo di software dannoso.