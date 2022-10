Whatsapp torna a funzionare ma ora tocca a Instagram

Mattinata bella movimentata per Meta e le sue piattaforme. Da questa mattina in tutta Europa, Italia compresa, sono molte le persone che hanno iniziato ad avere problemi a inviare e ricevere messaggi sulla piattaforma: messaggi inviati con una sola spunta che però vengono letti correttamente e messaggi che continuano ad avere l’orologino – come quando internet non funziona correttamente -. Mentre il Whatsapp down sembra poco alla volta rientrare, ora il problema sembra essere diventato l’Instagram down o – quantomeno – il problema delle stories Instagram scorrono velocemente.



Instagram down: le stories Instagram scorrono velocemente

Cosa sta succedendo? Andando ad aprire Instagram, come in molti hanno notato e scritto su Twitter, sono le stories a non funzionare. L’app sembra andare correttamente ma, andando a scorrere le stories come si fa solitamente, il risultato è il passaggio da una storia all’altra molto velocemente, senza che trascorrano i canonici secondi che caratterizzano la fruizione di questo formato.

Solo per dirvi che #instagram stamattina è così intelligente che skippa le storie alla velocita’ della luce. nuove funzionalità per feed noiosi #instadown — Randy Ticonto (@uomomediana) October 25, 2022

Ma tipo solo a me si è rincoglionito Instagram? Spara le storie a 300km/h…#instagramdown #InstagramStories — Zenzy (@_Biscottino_) October 25, 2022

Oltre a #whatsappdown ora anche Instagram da problemi.. quando scorri tra le storie, tutte quelle che sono immagini e quindi non i video, hanno durata di 1 millisecondo, non hai il tempo materiale neanche per cliccare e bloccare lo scorrimento.. complimentoni Zuckerberg — Xugurye 🌇 (@Xugurye) October 25, 2022

I problemi delle stories Instagram vengono segnalati anche su Downdeterctor, dove un primo picco massimo relativo al malfunzionamento di Instagram c’è stato questa mattina tra le 9.30 e le 10 e che ora vede il numero di segnalazioni salire nuovamente molto rapidamente in riferimento – nel 47% dei casi – al funzionamento dell’applicazione.