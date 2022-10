Pubblicare stories con mazzette di banconote è costato l’arresto a un pusher

Galeotte furono le storie. E la vanità. Questa storia, che sembra assurda ma neanche tanto se ci caliamo nel mondo in cui viviamo oggi, arriva dalla stampa digitale locale di Treviso. Il protagonista è un pusher di 29 anni che è stato arrestato perché beccato in possesso di hashish e marijuana. Dove? In casa sua. Come hanno fatto i poliziotti ad arrivare fin lì? Grazie alle storie Instagram dell’interessato. Il pusher pubblica storie con contanti – moltissimi contanti – esibendo l’enorme quantità di denaro a sua disposizione ed è proprio questo gesto che lo incastra.

Pusher pubblica storie con contanti e si fa incastrare

Il blitz dei carabinieri dello scorso venerdì – come racconta Treviso Today – ha avuto luogo in un parco pubblico di Villorba. Nella casa del giovane coinvolto i carabinieri hanno trovato non solo i soldi che mostrava fieramente su Instagram ma anche decine di panetti di hashish e 1,6 kg di marijuana. Il giovane uomo su Instagram si pavoneggiava delle grandi disponibilità economiche mostrando mazzette di vario taglio e proprio questo dettaglio ha fatto insospettire le forze dell’ordine, che lo hanno arrestato su richiesta del pubblico ministero di turno. Oltre alla convalida dell’arresto sono state disposte anche l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere e il sequestro preventivo dei soldi.

Beccato dai carabinieri nella serata di venerdì scorso, l’uomo ha provato a disfarsi delle sostanze che stava vendendo gettandole dietro una siepe ma – considerati gli oltre mille euro in contanti che aveva addosso – non è riuscito a fingere di essere innocente. Nell’abitazione del giovane sono poi stati rinvenuti quindici panetti di hashish già confezionati per un totale di 1.500 grammi più altre tipologie della stessa sostanza insieme a 1.600 grammi di marijuana. I contanti lasciati in casa ammontavano a 455 euro.

Nelle stories pubblicate dai carabinieri di Treviso si vedono enormi mazzetti di banconote e contanti stipati in un barattolo con canzoni che fanno da sottofondo a quelle storie che, probabilmente, il pusher oggi eviterebbe di pubblicare.