Battuta shock di Trump su Biden: “Dopo tre settimane gli sparano”

Donald Trump shock su Biden. A meno di una settimana dalle elezioni presidenziali il presidente americano si lascia andare durante un comizio in Michigan e dice ai suoi sostenitori che in caso di vittoria di Biden, dopo tre settimane dall’elezione qualcuno sparerà all’ex vice presidente così da far diventare Kamala Harris (“una progressista che fa sembrare Bernie un conservatore” il commento di Trump) la nuova presidente.

Trump shock su Biden al comizio in Michigan

Il Trump shock su Biden in Michigan non è una novità col presidente Usa che con l’avvicinarsi del voto, il peggioramento dei sondaggi e soprattutto della crisi Covid nel Paese ha lasciato andare sempre più i freni inibitori per la gioia dei suoi supporter e lo sconcerto di esperti e avversari. Il commento su un possibile attentato a Biden arriva infatti in un crescendo di attacchi e offese ai suoi rivali che difficilmente sarebbe permesso a qualunque altro esponente politico, nel silenzio del partito Repubblicano intento a confermare giudici ultraconservatori dalla Corte Suprema alle corti federali prima del voto del 3 novembre. Ma se non stupiscono, le parole di Trump preoccupano soprattutto perché rischiano di sdoganare la violenza più estrema da parte dei suoi sostenitori contro i rivali e i cittadini democratici. Un fenomeno già visto con le sue offese e i suoi soprannomi contro i rivali alla primarie repubblicane del 2016 e poi contro chiunque si permettesse di opporsi alle sue dichiarazioni o alle sue politiche.

"Three weeks in, Joe is shot, let's go Kamala, are you ready?" pic.twitter.com/qgMVQ3ekI1 — Andrew Feinberg (@AndrewFeinberg) October 27, 2020

Trump shock su Biden ma non solo

Come detto il Trump shock su Biden non è stato l’unico momento preoccupante del comizio del presidente in Michigan. Trump è infatti nuovamente tornato ad attaccare la governatrice dello Stato, Gretchen Whitmer, da mesi nel mirino della Casa Bianca per le sue politiche contro il Covid 19. Trump ha attaccato Whitmer per i suoi tentativi di contrastare la pandemia nello Stato, dove i casi totali sono oltre 150mila e i morti almeno 7,551. Parole che hanno spinto i supporter del presidente a cantare l’ormai conosciuto coro “lock her up” (“arrestatela”) già dedicato a Hillary Cinton nel 2016 e a Biden, Obama e altri in questa campagna elettorale. Ma la parte più agghiacciante è stato come Trump ha sminuito il complotto per rapire Whitmer, per il quale l’Fbi ha arrestato 13 estremisti di destra, simpatizzanti del presidente. “È tutto da vedere se questo (il tentativo di rapimento, ndr) è un problema – ha detto il presidente tra la folla plaudente – La gente ha diritto a dire che forse era un problema e forse no”.