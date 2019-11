L’impasse del Movimento 5 Stelle rispetto alle elezioni regionali in Emilia Romagna sembra insuperabile. Luigi Di Maio ha infatti ricordato che non è possibile seguire Bonaccini perché lo statuto «vieta di sostenere il candidato di un altro partito», ma correre da soli è una delle rate del suicidio secondo Marco Travaglio, che nel suo editoriale de Il Fatto Quotidiano però individua una terza via.

Secondo Travaglio il M5S dovrebbe ricattare Bonaccini in Emilia-Romagna

«Sia che si alleino sia che vadano da soli sarà comunque un disastro» scrive Marco Travaglio parlando del difficile inghippo in cui si è ritrovato il Movimento 5 Stelle. I sondaggi in vista delle elezioni regionali in Emilia Romagna danno infatti Stefano Bonaccini e Laura Borgonzoni, rispettivamente candidati di Pd e Lega, a parimerito. I due corrono testa a testa, e un candidato pentastellato rischierebbe di rimanere indietro, intercettando pochi voti che verrebbero sottratti «più a Bonaccini che a Borgonzoni». Una mossa che di fatto, scrive Travaglio, rischia di trasformare il Movimento 5 Stelle «nell’alibi della sconfitta del Pd», «causa scatenante della caduta del Conte 2 » e quindi apripista per il «governo Salvini con pieni poteri». La strategia dei pentastellati fa acqua da tutte le parti quindi: ecco perché il giornalista parla di “suicidio a rate”, individuando il «no a trattare» come un avviarsi verso un unico e tragico finale. A meno che non si segua una «terza via»: ricattare Bonaccini. O «lo si costringe a ingoiare 4-5 punti di svolta ambientalista» accettando un «vicepresidente-assessore dell’Ambiente M5S» oppure «l’appoggio te lo scordi». Secondo il direttore de Il Fatto Quotidiano è questa l’unica via possibile che permette al Movimento 5 Stelle, nel caso in cui Bonaccini accetti, di creare una alleanza e, nel caso in cui sia Bonaccini a rifiutare, di poterne uscire con la coscienza pulita e «sventolando la bandiera green, pescando anche qualche sardina».

