Cinque tiktokers e una giornata fuori dagli sche(r)mi

Prendi cinque tiktokers, organizza per loro «Annaspando», un'occasione per farli interagire nella vita reale, e ti accorgerai che le loro persone sono all'altezza dei loro personaggi

Una Spa in centro è proprio ciò che serve per attutire l’afa della capitale, che ti accoglie e abbraccia in stazione come fosse una mamma. Più o meno dev’essere stata questa la sensazione dei nostri tiktokers per Annaspando che, dopo ore di viaggio in treno con aria condizionata che rasenta i minimi consentiti, si trovano circondati da temperature nettamente superiori.

È il 25 giugno e 5 creators ci raggiungono a Roma per un progetto tutto nostro, un’occasione per fare due chiacchiere nella vita reale, un’opportunità per socializzare fuori dagli schermi dei propri smartphone.

LEGGI ANCHE > TikTok (China edition) ha anche una versione web

Per i creators di TikTok avremmo potuto preparare una sala con un telo verde, avremmo potuto allestire delle scenografie all’ultimo grido, avremmo potuto accoglierli nei nostri uffici. E invece no. Li attendiamo in una Spa in pieno centro, a 10 minuti dalla stazione Termini di Roma, per permetter loro di usufruire dei servizi offerti dalla struttura.

Quale occasione migliore di questa per silenziare in tasca i propri cellulari e accendere la voce, gli occhi, le emozioni del fare nuove conoscenze?

L’arrivo alla Spa di Giusy Vena

È con queste vibes che accogliamo la prima arrivata, Giusy Vena, in arte @lessisart, e «in arte» nel verso senso della parola, dato che Giusy è una tiktoker che crea contenuti riguardanti la storia dell’arte, frequenta l’omonimo corso di laurea a Bologna e con le sue pillole digitali cerca di avvicinare la generazione Z ad un settore apparentemente di nicchia, ma che raccoglie ugualmente parecchio consenso.

Giusy arriva super puntuale e l’entusiasmo e le aspettative per questo giorno confermano che il perfetto orario d’arrivo non è stato lasciato al caso. È una persona seria, dietro al suo sorriso nasconde una sottile timidezza, ma il rossore del suo viso non nasconde l’emozione di trovarsi lì con noi. Giusy è felice, ha finito gli esami della sessione estiva e non vede l’ora di fare anche un giro a Roma, il «museo a cielo aperto» per eccellenza.

Non conosce i nomi dei suoi colleghi tiktokers e per questo quando ce lo chiede non vogliamo rovinarle l’effetto sorpresa svelandoglieli in anticipo.

Jessica Giorgia e Pierangelo: tiktokers per Annaspando

Jessica Giorgia Senesi pubblica una storia su Instagram mentre è in viaggio. Lei parte da Bologna insieme a Giusy, sono sullo stesso treno ma nessuna delle due lo sa. Non si conoscono e non si seguono nei social, tra loro nessuno si è mai incontrato ed è proprio questo il bello di questa giornata: una continua scoperta, una continua sorpresa.

Jessica Giorgia però è in contatto con Pierangelo Greco, che incontra in stazione e insieme si avviano verso la struttura.

Li osserviamo un po’ ed emergono due belle personalità. Jessica è una persona attenta, alla propria e all’altrui sensibilità, e questo denota una grande intelligenza. È felice di aderire a questo progetto e anche di partecipare il giorno dopo al Pride di Milano, poiché nessuno meglio di lei indossa l’abito dell’orgoglio arcobaleno.

Pierangelo è ipersveglio e iper sul pezzo, anzi – per dirla a parole sue – Pierangelo è ICONICA. Ma non è solo questo: infatti è anche molto sensibile, gentile nei modi e sa mettere a freno la sua esuberanza per ascoltare chi ha di fronte. È curioso e TikTok rappresenta per lui l’abbraccio virtuale da cui trae la sua energia.

Mattia da Brescia e Tobia da Vicenza

Mattia Stanga arriva con orgoglio dalla sua Brescia, un ambiente tanto piccolo quanto in grado di farlo stare bene. E questo ci dice tanto di Mattia, che su TikTok conta 1 milione di seguaci, ma che nella vita reale è una persona a cui piace rimanere con i piedi per terra. Al di là dello schermo, infatti, Mattia studia Economia e ha ambizioni che vanno oltre il suo successo nei social, ha una personalità acuta e la sua intraprendenza è forse la chiave per mettersi a proprio agio.

Quando arriva ci racconta subito del tassista che si è rifiutato di accompagnarlo dalla stazione alla Spa perché gli avrebbe fatto spendere troppi soldi e per un tragitto così breve non ne sarebbe valsa la pena.

Tobia Lanaro si presenta con un outfit allegro, proprio come lui, e i limoni della sua camicia ci ricordano un po’ la costiera amalfitana. Al suo arrivo, gli altri ragazzi hanno già rotto il ghiaccio. Il suo viaggio è partito da un paese della provincia di Vicenza e, nonostante deve andar via prima degli altri per un concerto in programma la sera, cerca di godere appieno il tempo con noi e con i suoi colleghi. È un ragazzo umile e gentile, solare e socievole, la sua presenza porta una ventata di allegria.

Le interviste dei Tiktokers per Annaspando

Riferendosi alla sua intervista in una vasca idromassaggio, Tobia ha esclamato: «Magari fossero tutte così».

Con questa frase possiamo riassumere l’intera giornata, poiché tutti loro sono stati messi in delle condizioni non propriamente convenzionali per rispondere alle domande previste dalle interviste. Chi disteso su un lettino da massaggi, chi all’interno di una sauna, chi protagonista di un trattamento ai fanghi, insomma, ciascuno dei 5 tiktokers per Annaspando si è trovato per un momento a vivere un’esperienza singolare, che – speriamo – ricorderanno piacevolmente.

Dal canto nostro possiamo dire che «magari fossero tutti così» i tiktokers: ragazzi educati e rispettosi, in compagnia dei quali – a telecamere spente – abbiamo trascorso un tempo di qualità.

In conclusione, siamo felici di condividere con voi quanto abbiamo avuto occasione di constatare: le personalità di Giusy, Jessica, Pierangelo, Mattia e Tobia sono all’altezza dei loro personaggi e meritano il successo che hanno.