Il calcio giocato sbarca ufficialmente su TikTok. Per la prima volta nella storia, infatti, una partita della Liga spagnola potrà essere vista sul celebre social network: si tratta della sfida tra Real Sociedad e Betis Siviglia, che si disputerà venerdì 15 aprile alle ore 21. È quanto ha riportato il sito tuttomercatoweb.com.

LEGGI ANCHE –> Un video Tik Tok spiega come ottenere il rimborso gratis degli ebook su Amazon e indigna gli scrittori

Una vera e propria sorpresa di Pasqua, arrivata grazie all’accordo tra MEDIAPRO, LaLiga e TikTok. La partita sarà trasmessa dall’emittente Gol (che detiene i diritti per la trasmissione di una partita in chiaro per ogni giornata) in formato verticale – quello abitualmente utilizzato dagli smartphone – in 16:9 e in 4K. Secondo il comunicato di Gol, è la prima volta in assoluto che una gara delle cinque leghe europee più importanti – Premier, Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1 – sarà trasmessa su TikTok. «Questo è un ulteriore passo per la Liga verso la ricerca di nuovi spettatori, per portare il calcio a tutti», ha commentato Alfredo Bermejo, direttore della strategia digitale della Liga. «Questa iniziativa con TikTok e LaLiga rafforza il nostro impegno nella creazione di contenuti per il nuovo ecosistema digitale, offrendo ai tifosi spagnoli esperienze innovative e nuove modalità di partecipazione e interazione», ha detto il direttore marketing dell’azienda, Ignacio Arrola. In telecronaca ci saranno due dei principali creatori di contenuti calcistici su TikTok spagnoli: Nacho Hernáez e Carla Gabián, giornalisti ma anche influencer che commenteranno uno scontro di alta classifica. L’obiettivo dichiarato, neanche troppo complicato riportarlo, è quello di raggiungere nuove fasce di pubblico, tentando di invertire il trend negativo che si è venuto a creare a causa della pandemia da Covid-19.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]