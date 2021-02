L’algoritmo di Instagram che penalizzerà i contenuti condivisi da TikTok

Il social ha deciso di modificare le sue impostazioni per non consigliare i contenuti random provenienti da altre applicazioni

L’ecosistema aperto dei social sta per trasformarsi in tanti micro-sistemi chiusi. Lo evidenzia l’ultima scelta fatta da Instagram che dovrebbe entrare in funzione già nei prossimi giorni: si sta sviluppando un algoritmo interno che, di fatto, penalizzerà i contenuti video che provengono da altre applicazioni (e altre piattaforme social). Quindi, quando questa modifica strutturale dell’applicazione entrerà in funzione, i video TikTok su Instagram Reels non compariranno più tra i contenuti consigliati da parte dei social. Un passo strategico per convincere gli utenti a utilizzare i mezzi messi a disposizione da parte di Instagram, senza attingere dall’esterno.

Come riporta The Verge, il nuovo algoritmo è pronto per diventare efficace, con un procedimento ben chiaro. Non si tratta di censura (o impossibilità di pubblicazione) di contenuti prodotti all’esterno (e con il watermark, come quello di TikTok), ma di effetti sui ‘consigliati’. Insomma, i video originali non prodotti attraverso gli strumenti forniti da Instagram (che si possono trovare direttamente nella schermata per realizzare e condividere un video, con tanto di musica, tra i Reels) scompariranno gradualmente dall’elenco dei contenuti suggeriti agli utenti.

TikTok su Instagram Reels, arriva l’algoritmo che penalizza i contenuti esterni

Una mossa che dovrebbe portare, secondo i vertici del social network, un maggiore traffico interno seguendo l’equazione: se un contenuto prodotto attraverso un’app esterna (come può essere TikTok, fonte primaria di quei video) non viene consigliato, inevitabilmente perderà visualizzazioni; perdendo visualizzazioni, gli utenti saranno più invogliati a creare i propri contenuti in forma originale direttamente attraverso Instagram. Strategicamente, dunque, la mossa dei video TikTok su Instagram Reels penalizzati dall’algoritmo non fa una piega dal punto di vista imprenditoriale. Così come la scelta di Instagram di suggerire video ‘verticali’, proprio come accade su TikTok.

(foto di copertina: da Instagram)