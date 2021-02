Instagram sempre più simile a TikTok: la sperimentazione delle stories verticali

Grande periodo di cambiamenti per Instagram, modifiche all’insegna della semplificazione. Dopo l’annuncio di ieri della sperimentazione che mira a impedire la doppia condivisione – ovvero il fatto che un post pubblicato nel feed possa essere ricondiviso nelle stories – arriva un altro avviso per alcuni utenti. Chi ha visto comparire il messaggio ha la possibilità di provare una nuova versione di Instagram pigiando sul tato “Vertical Stories”, storie verticali. Il social delle immagini mira sperimentare il metodo TikTok, quello di fare swipe up e swipe down per scorrere le storie a differenza di adesso.

La nuova versione Vertical Stories Instagram

Il primo a far notare il potenziale cambiamento su Twitter è stato il lo sviluppatore Alessandro Peluzzi pubblicando uno screen della notifica. Instagram ha confermato a Tech Crunch l’intenzione di sperimentare le stories verticali. Il 2021 per Instagram sarà l’anno per «semplificare l’esperienza», ha affermato Adam Mosseri nel podcast di The Verge. Lo scorrimento verticale delle stories, in effetti, sarebbe in linea col metodo di fruizione del resto del social poiché tutto si scorre verso il basso e verso l’alto e solo le stories – sin da quando sono venute alla luce – si scorrono da destr verso sinistra e viceversa. Anche questa volta, come per precedenti cambiamenti – a partire dai Reels – l’ispirazione viene dalla modalità di fruizione di TikTok.

Le stories verticali funzioneranno?

Ovviamente è ancora presto per parlare, considerato che il cambiamento non è stato sperimentato da molte persone. La direzione è quella di rendere la fruizione di Instagram più semplice e naturale, facendo swipe up e swipe down. Se piacerà o meno agli utenti solo il tempo e la diffusione della possibilità di avere accesso alle stories verticali ce lo potranno dire. A quando le storie verticali Instagram? «Questo è un primo prototipo e non è ancora disponibile al pubblico», ha affermato un portavoce del’azienda. Chiariamolo: quello che viene definito prototipo potrebbe non essere mai lanciato e non arrivare mai al pubblico, seppure la sua sola esistenza dia un’idea chiara della strada che Instagram sta provando a percorrere.