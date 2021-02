Salvini lo dice a Mario Draghi «qualora fosse in collegamento» su IG

Giornate di dirette social e fiumi di parole per i leader dell’opposizione. Con Mario Draghi che ha accettato con riserva il compito di formare un governo tecnico, le forze all’opposizione – in particolare Giorgia Meloni e Matteo Salvini – continuano a ribadire che la soluzione per gli italiani è andare al voto. Poco importa se questa scelte comporterebbe un vuoto di cinque o sei mesi in cui il paese sarebbe senza una guida governativa in grado di agire. Mesi di pandemia e mesi di Recovery Fund, ricordiamolo. Oggi Salvini ha fatto una diretta Instagram parlando direttamente a Mario Draghi e non tenendo conto, ovviamente, che lui i social non li ha.

“Lo dico a Mario Draghi qualora fosse in collegamento”. Sto male pic.twitter.com/OpUHxBRXpz — Pietro Raffa (@pietroraffa) February 3, 2021

«Occorre lavorare, occorre approvare qualcosa che serva agli italiani», afferma Matteo Salvini recitando il suo solito copione trito e ritrito. «Noi ci siamo, noi siamo a disposizione. Però il problema non sono i nomi, lo dico a Mario Draghi qualora fosse in collegamento, lo dico ai tanti giornalisti che ci sono in collegamento». Alla parte dei giornalisti, che devono coprire le parole del leader leghista per fare il loro mestiere, possiamo crederci. Che Mario Draghi passi il suo tempo a seguire le dirette Instagram di Matteo Salvini, seppure non volessimo considerate che l’ex governatore della BCE non ha nemmeno i social, non può crederlo nemmeno Salvini stessi.

Le dirette social non sono il canale giusto

A Salvini – e a chi per esso – che ama tanto i social, la comunicazione social, le dirette social andrebbe ricordato che le comunicazioni istituzionali si fanno nei luoghi e nei momenti adeguati. A prescindere dal fatto che Mario Draghi abbia o meno un profilo Instagram riesce davvero difficile credere che seguirebbe le dirette del leader della Lega, infarcite di messaggi diretti ai suoi elettori con molta propaganda e ben poca sostanza.