Come (non) aumentare il numero di follower

Come aumentare i follower su Instagram? Come aumentare i follower su TikTok? Come aumentare i follower (in generale)? Queste alcune delle domande che, spesso e volentieri, tanti di noi si pongono. C’è tutto un mondo di persone che lavorano dietro i social network, come sappiamo bene, e un universo che ha dato vita a una vera e propria branca del marketing: l’influencer marketing. Dei vari approfondimenti che si possono fare quando di parla di questa materia, oggi scegliamo di parlare di realtà che si spacciano per agenzie in grado di far crescere un profilo o una pagina proponendo, in sostanza, di comprare follower. Come comprare follower è una domanda di facile risposta se si viene contattati da una di queste agenzie e, come chiariremo, è un modo sicuro per non aumentare il numero di follower perché penalizzato dai social stessi.

Cos’è influencer marketing?

Come la parola stessa suggerisce, stiamo parlando del marketing esercitato dagli influencer. Negli ultimi anni i social network hanno fatto emergere queste figure chiave, persone con un grande seguito che sul web diventano vere e proprie celebrità per le loro nicchie. Possiamo parlare di influencer marketing quando una persona con molto seguito sui social si occupa di promuovere i prodotti o i servizi di un dato brand, diventandone a tutti gli effetti un testimonial. Per quelli che meno hanno confidenza con l’ambito social, ricordate quando un personaggio famoso dava il suo volto a un prodotto per una pubblicità? Tipo Kate Moss per gli spot Rimmel? Si tratta proprio di questo meccanismo traslato nel mondo del web. Lo scopo dei brand che utilizzano l’influencer marketing è quello di raggiungere un target preciso nella maniera più diretta e mirata possibile. Una strategia che, di volta in volta, porta la firma dell’influencer scelto.

Le proposte delle agenzie: come aumentare follower comprandoli

Per spiegare cosa danneggia il mondo dell’influencer marketing e quello dei social in generale – considerato che ci sono moltissime persone e realtà che lavorano con estrema professionalità – prendiamo quello che è successo a noi. A tutti è capitato, almeno una volta, di essere contattati in DM su Instagram da qualcuno che fa proposte come quella che segue.

Il tariffario, come si legge, non prevede prezzi esorbitanti. Con 50 euro è possibile aumentare il proprio seguito di 1000 follower e chi disposto a pagarne 380 vedrà un cospicuo aumento di 10 mila follower. Un vero e proprio listino prezzi, insomma, e la promessa di “follower erogati in maniera sicura” perché “non abbiamo bisogno della tua password”. Andando a indagare sul sito dell’agenzia in questione, abbiamo scoperto facilmente che l’agenzia ha un’ubicazione fisica (nei pressi della metro San’Agnese Annibaliano a Roma) e che gestisce “profili di cantanti, artisti e attori, garantendone una crescita costante ed omogenea nel tempo”. Tra le persone che utilizzano questo servizio sono effettivamente presenti clienti famosi che sono influencer a tutti gli effetti visti i numeri che registrano sui social.

Perché non serve, anzi è dannoso, comprare follower

Quando si parla di follower comprati, da un lato abbiamo l’assenza di una normativa che mette a rischio non solo i follower ma anche le aziende, che in base ai numeri decidono a chi affidarsi. Di agenzie come quella dello screen che vi abbiamo proposto ne esistono moltissime e, almeno per ora, quello che fanno rientra nei termini della legalità – inteso come atto scorretto ma comunque non punibile per la mancanza di norme e sanzioni -. Uno dei social che maggiormente viene utilizzato nell’ambito dell’influencer marketing, Instagram, in tempi recenti ha assunto politiche severissime in questo senso. Basti pensare che il social delle foto è in grado di leggere l’acquisizione di follower finti, che non corrispondono a profili reali. Le punizioni per chi pratica l’acquisto di follower sono varie, dall’eliminazione di quelli comprati alla rimozione di quelli veri. In altri casi chi compra follower vede il suo profilo – e quindi i contenuti che propone – non indicizzarsi nell’area dei contenuti proposti agli utenti anche se si tratta di materiale perfettamente in linea con i loro interessi. Nei casi più gravi, quando per esempio a comprare follower sono profili autenticati, si rischia anche la chiusura della pagina.