Instagram sta per cambiare di nuovo: stop alle foto del feed nelle Stories

A breve potrebbe arrivare il blocco definitivo a un espediente utilizzato, soprattutto dagli influencer, per aumentare l’engagement e le interazione dei propri followers. Instagram ha avviato un test destinato a rivoluzionare l’approccio di milioni di utenti che utilizzano pedissequamente quel social network nato per la condivisione delle foto e che poi, nel corso degli anni (anche dopo l’acquisizione da parte di Facebook) si è sviluppato anche in altre direzioni. L’ultima modifica (ancora non ufficiale e riservata solo ad alcuni utenti) riguarda i post Instagram nelle stories: a breve, infatti, quel che compare nel feed potrebbe non poter essere più condiviso nelle IG Stories.

LEGGI ANCHE > Dopo il blocco di TikTok, il Garante apre anche un fascicolo su Facebook e Instagram

A rivelare il test di Instagram è Matt Navarra, noto esperto di social media. Attraverso il suo profilo Twitter, qualche giorno fa, ha pubblicato lo screenshot del messaggio ricevuto mentre stava provando a condividere diversi post inseriti nel feed nelle sue Instagram Stories.

instagram users: I wish people stopped sharing so many feed posts to their Stories instagram: pic.twitter.com/KQkBbVY45v — Matt Navarra (@MattNavarra) January 29, 2021

Questo messaggio è arrivato anche ad alcuni altri utenti che, al momento, non possono postare tra le loro IG Stories i post e le foto che compaiono nel loro feed. Insomma, qualora dovesse essere applicato a tutti questo blocco, non si potranno più vedere doppioni su due canali distributivi differenti (seppur facenti parte della stessa piattaforma).

Post Instagram nelle Stories, cambia tutto sul social

La mossa è strategica, per Instagram. L’obiettivo del social, infatti, è spingere gli utenti a creare contenuti adatti alla piattaforma di condivisione, senza utilizzare la modalità della condivisione molteplice sia nel feed (la classica condivisione, quella su cui si basava Instagram fin dalla sua nascita) che nelle IG Stories (canale nato diversi anni dopo rispetto alla piattaforma social stessa). Questo, ovviamente, è destinato a cambiare anche l’approccio di chi lavora su Instagram.

(foto di copertina: da Canva)