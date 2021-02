Con iOs 14.5 si può sbloccare l’iPhone indossando la mascherina

Sbloccare l’iPhone con mascherina si può (o meglio, si potrà tra qualche giorno). Grazie all’aggiornamento iOs 14.5 sarà possibile accedere sbloccare il proprio smartphone senza dover abbassare la mascherina che, in tempi di pandemia, fa decisamente comodo. Questa è sicuramente una delle funzionalità più importanti disponibili già da lunedì 1° febbraio in versione beta per gli sviluppatori. Gli utenti dovranno aspettare giusto qualche giorno per ottenere l’aggiornamento, il cui arrivo è ormai imminente.

LEGGI ANCHE >>> Facebook pronto a portare Apple in tribunale per le sue politiche sulla privacy non sempre trasparenti

Sbloccare iPhone con mascherina: come funziona

Tutto quello che serve, quindi, è avere aggiornato iOs alla versione 14.5 e indossare l’Apple Watch. Attendendo il ritorno del TouchId, ora FaceId potrà riconoscere il volto delle persone quando indossano la mascherina purché abbiano a portata di polso l’Apple Watch. La scansione parziale del volto riuscita con successo sarà confermata da una vibrazione al polso. La sola cosa importante p che l’Apple Watch sia in prossimità dell’iPhone avendo cura di aver attivato la voce “Sblocca con Apple Watch” raggiungibile tramite Impostazioni > Face ID e codice. Lo Smart Watch deve essere aggiornato all’ultima versione (watchOS 7.4).

Face ID solo per lo sblocco dello smartphone

La nuova funzionalità sarà disponibile solo per sbloccare l’iPhone e non per autorizzare eventuali acquisti su App Store o iTunes, per i quali il volto con la mascherina non verrà riconosciuto. Viste le problematiche evidenziate finora nel funzionamento di questo tipo di sblocco con i Mac – come ha sottolineato The Verge – sarà interessante capire se Apple è riuscita a rimediare al problema sull’iPhone. Apple sta già pensando – per ovviare al problema del riconoscimento facciale impossibile con le mascherine che andranno purtroppo portate ancora a lungo – ai prossimi iPhone con un ritorno al sistema di Touch ID reintegrato al di sotto del display.