Jeff Bezos lascia il comando di Amazon dopo quasi 30 anni

Jeff Bezos va in pensione, per così dire, e a 57 anni lascia il timone della sua creatura Amazon

Ma non va di certo in pensione, come ci ha tenuto a sottolineare. Jeff Bezos ha 57 anni e dal 1994, quando lo ha fondato, è stato a capo di Amazon. Lo ha creato, lo ha fatto crescere ed è arrivato a dominare il mondo delle vendite al dettaglio online entrando nella classifica degli uomini più ricchi del mondo e essendo il più ricco di tutti per lungo tempo. A comunicare la decisione dell’imprenditore è stata l’azienda stessa, che colloca il passaggio di testimone da Bezos al suo successore – Andy Jassy – nella seconda metà del 2021.

Andy Jassy sarà il nuovo CEO di Amazon

Jeff Bezos non va certo in pensione, appunto, rimanendo presidente del consiglio di amministrazione. Il testimone come CEO, ovvero amministratore delegato dell’azienda, passerà nelle mani di Andy Jassy – uomo d’affari americano e attualmente CEO di Amazon Web Services, società di Amazon che si dedicata alla fornitura di sistemi di cloud computing -. Il fondatore di Amazon ha affermato che, nel ruolo di presidente esecutivo. la sue intenzione è quella di «concentrare le energie e l’attenzione su nuovi prodotti e iniziative».

Jeff Bezos sull’«ottimo momento per la transizione»

Jeff Bezos ha parlato di questa sua scelta giustificando il momento in cui è stata presa e comunicata: «In questo momento Amazon è nella sua fase più inventiva di sempre, e questo lo rende ottimo per questa transizione». Le energie di Bezos verranno indirizzate verso altre delle sue società (basti pensare all’azienda Blue Origini o al quotidiano Washington Post). All’uomo che è uno dei maggiori simboli della rivoluzione digitale e che è riuscito a far entrare la sua creatura nell’Olimpo delle giganti digitali che hanno cambiato il mondo influenzandone l’economia, quindi, non mancherà certo il lavoro da fare da metà 2021 in poi, con un occhio di riguardo che rimarrà sempre e comunque al bene della creatura che lo ha reso uno degli uomini più ricchi del globo.

(Immagine copertina: IPP/ India Today/ZUMA WireNew Delhi)