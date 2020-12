La società di TikTok ora si lancia nel settore farmaceutico

ByteDance la società di TikTok produce farmaci. Non basta soltanto il mercato della pubblicità e del business sul live streaming a soddisfare le esigenze dell’azienda cinese che sta dietro al colosso dei social network del momento. Adesso, gli interessi della società stanno prendendo la strada della diversificazione. E si scopre che, da qualche giorno, ByteDance – sul proprio sito ufficiale – sta creando delle inserzioni di lavoro per trovare ricercatori che possano produrre farmaci sfruttando l’intelligenza artificiale.

TikTok produce farmaci, la novità

L’obiettivo, ovviamente, non è quello di produrre dei farmaci tradizionali, ma – come anticipato – sfruttare gli algoritmi che stanno dietro all’intelligenza artificiale per realizzare dei medicinali. Uno degli annunci di lavoro, riportato dal sito internet specializzato Techcrunch sottolinea: «Stiamo cercando candidati che si uniscano al nostro team e conducano ricerche all’avanguardia nella scoperta di farmaci e nella loro produzione basata su algoritmi di intelligenza artificiale».

Le posizioni aperte, al momento, vanno sia da ruoli senior, a ruoli di stagisti. La richiesta di competenze prevede un dottorato di ricerca in discipline pertinenti all’annuncio di lavoro, come informatica, matematica, biologia computazionale e chimica computazionale.

Di conseguenza, si impone una riflessione. Una società che ha accesso a una miriade di dati personali e che sfrutta le tecnologie dell’intelligenza artificiale ha deciso di investire nel settore farmaceutico. Sembra l’inizio di un film di fantascienza e, invece, è la realtà dei fatti. La società di TikTok è stata anche contattata per un commento in merito, ma non ha fornito risposte su questa sua futura attività di ricerca. Nessuno ci spiegherà mai come si può avere nello stesso business plan il settore dell’intrattenimento (soprattutto rivolto alla generazione Z) e quello della produzione di medicinali.