Non è vero che Conte vuole bannare TikTok in Italia

Per il momento non sono arrivate indicazioni che seguono quanto sta accadendo negli USA

Le parole di Donald Trump su TikTok dopo la notizia dell’avvio della contrattazioni per l’acquisto della nota app da parte di Microsoft hanno fatto il giro del mondo. Dopo quanto dichiarato due giorni fa – parlando di aver pronto un decreto per bannare e chiudere l’applicazione all’interno dei confini statunitensi -, il numero uno della Casa Bianca sembra aver smussato i suoi angoli al termine di una conversazione con il Ceo di Microsoft. E mentre le trattative proseguono, nel nostro Paese sta circolando una fake news che parla del destino di TikTok in Italia.

Tra le chat di Whatsapp e alcuni gruppi su Facebook, come spiega Bufale.net, è stata diffusa in queste ore un’immagine che riporta un titolo di giornale che recita: «Tik Tok, l’appello di Conte: ‘Siamo alleati con l’America, chiuderemo Tik Tok anche in Italia entro una settimana’». Il presunto screenshoot, però, riporta una dichiarazione mai rilasciata dal Presidente del Consiglio. Inoltre, cercando quel titolo attraverso i motori di ricerca, non compare alcun articolo.

TikTok in Italia, la bufala della chiusura

Le modalità per rendere fruibile e credibile questa bufala sono le solite: si utilizza un font simile a quello delle principali testate (in questo caso sembra essere un articolo – non – pubblicato da Il Corriere della Sera o La Repubblica) e si fa circolare questo screenshoot. In molti ci cascano e iniziano a postarlo e inoltrarlo, dando vita alla classica catena di Sant’Antonio he rende virali anche fake news.

La situazione, al momento

Per ora, il mondo intero sta seguendo con attenzione cosa accadrà negli Stati Uniti. La posizione di Trump, dopo le recenti dichiarazioni, sembra essersi ammorbidite e le trattative tra TikTok e Microsoft proseguono dopo le rassicurazione avute dal Ceo del colosso del web. Per il momento, però, dire che Conte vuole bannare TikTok in Italia è una fake news.

