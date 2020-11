«Il Covid è stato fatto per sterminarci», il complottismo della TikToker con 2 milioni di follower

«Voglio chiarire una volta per tutte, tutti quei messaggi in direct che mi stanno arrivando, del tipo cosa pensi della situazione del Covid. Io sono una complottista da quando sono nata, quindi partiamo dal presupposto che io non credo nella maggior parte delle cose che vengono indette al popolo umano, alla plebe – come si può dire. Secondo me, personalmente il Covid è stato fatto per sterminare la maggior parte della popolazione, o almeno gli anziani, perché siamo diventati troppi, perché non possono gestire l’umanità, siamo diventati troppi per loro. Questo è il mio pensiero». In un video pubblicato su Tik Tok, il social network attualmente più usato da under 30, una delle tik toker più influenti del momento, la 23enne Sara Di Sturco, dice la sua in merito alla diffusione del coronavirus.

La ragazza sceglie di rispondere caricando un video pubblico sul proprio profilo. E nella breve clip afferma di essere complottista dalla nascita e che siamo diventati troppi, perché non possono gestire l’umanità, siamo diventati troppi per loro. Ecco, questo passaggio risulta essere poco chiaro. Non possono gestire l’umanità, siamo diventati troppi per loro. Non possono, chi? Loro, chi?.

I suoi follower, che generalmente sono d’accordo con quello che Di Sturco dice, questa volta sembrano divisi: «Anch’io la penso come te, purtroppo c’è gente che non capisce. Il ragionamento non è sbagliato, ti adoro per tutto quello che hai detto», scrive qualcuno. «Sterminare non so, ma forse anche per ridurre l’inquinamento, forse è l’unico modo per tenerci fermi ed evitare di distruggere il pianeta», dice qualcun altro. Ma c’è anche chi si dice perplesso: «Non credo che tu ti renda conto della pericolosità di quello che stai facendo. Ti seguono 2,2 milioni di persone».