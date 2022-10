TikTok vuole creare un «ecosistema di e-commerce innovativo»?

Alcuni annunci di lavoro pubblicati nel corso delle ultime due settimane sia su LinkedIn sia sul sito ufficiale di TikTok potrebbero aver anticipato il nuovo progetto del social network cinese: creare una rete di magazzini e centri di smistamento, probabilmente negli Stati Uniti, per supportare creators e influencer che pubblicizzano o vendono prodotti attraverso il social network. TikTok aveva già iniziato ad avvicinarsi al mondo dell’e-commerce, per esempio stipulando una partnership con Shopify, la società canadese con sede a Ottawa che sviluppa e commercializza l’omonima piattaforma di e-commerce. TikTok prevede quindi di fornire ai venditori opzioni di deposito, consegna e restituzione degli articoli.

Gli annunci di lavoro su LinkedIn che svelano il progetto di TikTok per affermarsi nell’e-commerce

Gli annunci di lavoro “sospetti” sono stati notati per la prima volta da Axios, il sito di news americano.

Secondo quanto si legge in uno degli annunci di lavoro pubblicato sull’account LinkedIn della società, lo scopo di TikTok è quello di «costruire un ecosistema di e-commerce innovativo, sicuro e intuitivo per i nostri utenti». TikTok si considera infatti «una piattaforma ideale per fornire una nuova e migliore esperienza di e-commerce ai nostri utenti». TikTok vuole quindi assumere delle figure professionali che dovrebbero occuparsi di gestire vendite, consegne e resi di prodotti venduti sulla piattaforma e anche del servizio clienti. Molti di questi ruoli avrebbero come sede di lavoro formale la città di Seattle, nello stato di Washington.

Gli annunci di lavoro sono chiaramente pubblici ma TikTok per il momento non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardanti il nuovo progetto. Un portavoce ha spiegato in una dichiarazione alla CNN che l’azienda è «focalizzata nel fornire una preziosa esperienza di acquisto nei Paesi in cui TikTok Shop è attualmente offerto, nel Sud-Est asiatico e nel Regno Unito, il che include la fornitura ai commercianti di una gamma di caratteristiche del prodotto e opzioni di consegna».