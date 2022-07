TikTok Shop non arriverà mai in Italia. Dopo essere stata lanciata l’anno scorso nel Regno Unito, il suo primo mercato al di fuori dell’Asia, l’iniziativa non andrà in porto né in Europa né negli Stati Uniti.

TikTok Shop non arriverà in Italia

Il progetto non ha rispettato le aspettative. TikTok aveva previsto di lanciare la funzione in Germania, Francia, Italia e Spagna nella prima metà di quest’anno, prima di espandersi negli Stati Uniti nel 2022. I piani di espansione sono però stati abbandonati. Attraverso questa funzione, gli influencer trasmettevano in diretta vendendo prodotti attraverso un cestino arancione cliccabile sullo schermo dell’app, ma ora hanno abbandonato il programma. I risultati di vendita sono stati molto scarsi, nonostante l’azienda avesse offerto sovvenzioni e incentivi. «Il mercato non è ancora pronto», ha spiegato un dipendente di TikTok. «La consapevolezza e l’affezione da parte dei consumatori sono ancora basse e nascenti». Il servizio è stato recentemente lanciato in Thailandia, Malesia e Vietnam. Il personale dal team e-commerce dell’azienda a Londra si è, però, lamentato di una cultura lavorativa aggressiva imposta dalla leadership dell’azienda. Secondo il Financial Times, i membri del team di e-commerce a Londra hanno affermato che avrebbero dovuto lavorare più di 12 ore al giorno, iniziando presto per accogliere le chiamate con la Cina e finendo tardi poiché i live streaming avevano più successo la sera, con “rapporti di feedback” da presentare immediatamente dopo. «La cultura è davvero tossica. Le relazioni si basano sulla paura, non sulla cooperazione”, ha affermato un ex team leader con sede a Londra. «Non si preoccupano del burnout perché è un’azienda così grande, possono semplicemente sostituirti».