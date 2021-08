TikTok ha stipulato una partnership con Shopify per lo shopping nell’app

TikTok stipula una partnership con Shopify e compie un ulteriore passo in avanti nella sua evoluzione come social media app, ovvero permettere agli utenti di fare acquisti direttamente dalla piattaforma.

TikTok e Shopify: cosa prevede la partnership

La partnership sancisce l’inizio dell’e-commerce per TikTok e permetterà ai commercianti di Shopify che hanno un account sulla piattaforma di aggiungere al proprio profilo una scheda di shopping, consentendo ai clienti di acquistare direttamente dall’app. Come segnala Fortune, una prima versione di prova è stata già lanciata negli Stati Uniti e nel Regno Unito e si diffonderà negli altri paesi nei prossimi mesi.

Gli utenti di TikTok sono principalmente appartenenti alla generazione Z e – all’interno dell’app – alcuni di loro si sono interfacciati per la prima volta con nuovi prodotti e nuova musica. Avvicinarli anche allo shopping online vuol dire convertirli ad una nuova ed ulteriore consapevolezza: quella delle vendite online. E questa per l’azienda è una priorità, dal momento che molti altri social media e app – come Facebook e Instagram, per dirne due – hanno già da tempo tracciato il sentiero in questo settore.

Una nuova strada per TikTok

Per quanto riguarda il potenziale mercato, un recente studio prevede che le vendite tramite le app dei social media potrebbero raggiungere i 50 miliardi di dollari entro il 2023. Blake Chandlee, presidente delle soluzioni aziendali globali di TikTok, ha detto che la loro comunità «ha trasformato lo shopping in un’esperienza che è radicata nella scoperta, nella connessione e nell’intrattenimento». Quindi, aggiunge: «Queste nuove soluzioni rendono ancora più facile la creazione di contenuti coinvolgenti da parte delle aziende, che guidino i consumatori direttamente al punto di acquisto digitale».

A prescindere dalle ragioni per cui la partnership sia stata stipulata, un incontro tra una piattaforma che nasce con lo scopo di intrattenere e un’altra con lo scopo di vendere è senz’altro indice di grandi ambizioni da parte di entrambe.