Anche TikTok sta testando strumenti per la realtà aumentata

Prima l’hanno fatto Snapchat e Facebook, ora anche TikTok ha deciso di testare nuovi strumenti per sviluppatori di realtà aumentata. Si tratta di un esperimento che, un giorno, potrebbe arrivare a permettere agli utenti di creare effetti di realtà aumentata. La piattaforma per la realtà aumentata TikTok prende il nome di TikTok Effect Studio, attualmente si trova in beta privata e potrebbe non arrivare mai a un lancio completo.

Here’s the application form to access TikTok’s (AR) Effects Studio beta pic.twitter.com/Ey6DHaTn5e — Matt Navarra (@MattNavarra) August 14, 2021

LEGGI ANCHE >>> «Avevo visto altri fare grandi cose con TikTok, ma il nostro account all’inizio era molto sperimentale»

La realtà aumentata TikTok per tenere impegnato il pubblico

Lo scopo della realtà aumentata nelle piattaforme social è uguale per tutti: tenere gli utenti occupati e fornire loro sempre nuovi strumenti. Matt Navarra su Twitter è stato il primo a dare la notizia pubblicando su Twitter anche un paio di screen dell’interfaccia di TikTok Effect Studio – che viene chiamato anche TikTok Effect House – tra cui la pagina web che dà la possibilità di lasciare i propri dati – nome, email, nome utente TikTok – per essere tra i primi ad ottenere l’accesso alla nuova piattaforma quando sarà implementata e lanciata.

Oltre ai dati viene chiesto lo scopo per il quale si vorranno creare gli strumenti AR, se per creare effetti per uso personale o per uso aziendale. Il progetto, come evidente, è quindi ancora nelle sue fasi iniziali e – come riportato su TechCrunch – un portavoce di TikTok che ha parlato del progetto ha fornito un’idea fumosa. «Stiamo sempre pensando a nuovi modi per portare valore alla nostra comunità e arricchire l’esperienza TikTok – ha affermato – Attualmente, stiamo sperimentando modi per dare ai creatori ulteriori strumenti per dare vita alle loro idee creative per la comunità TikTok».

Tutto quello che sappiamo per ora, quindi, è che TikTok mira a implementare una serie di strumenti per permettere ai creatori e agli utenti stessi di provare a gestire la realtà aumentata fornendo sempre nuovi spunti creativi.