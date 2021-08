Instagram rinuncerà allo swipe up dal 30 agosto

Si chiude un’epoca (durata, in verità, non tantissimo). Instagram rinuncia allo swipe up, una delle sue caratteristiche più importanti, che ha fatto la fortuna degli influencer e che ha permesso a siti esterni al social network di sfruttarne, potenzialmente, la sua grande audience, a seconda della “vetrina” all’interno della quale venivano inseriti i loro link. Lo swipe up, infatti, è quella funzione – inserita nelle IG Stories – che permette a utenti con più di 10mila followers di creare un collegamento con un sito esterno a Instagram. Il core business degli influencer che, attraverso la loro rilevanza rispetto all’audience del social, avevano la possibilità di spostare grandi masse di utenti da Instagram a un altro sito. Anche diverse società di media e di news, ad esempio, utilizzavano le IG Stories – e la funzione dello swipe up – per mettere in evidenza i propri contenuti e sfruttare un ulteriore canale per arricchire la propria audience. In base a una nota visionata dal sito specializzato The Verge e confermata dallo stesso Instagram, la funzione dello swipe up chiuderà i propri battenti il prossimo 30 agosto.

Instagram rinuncia allo swipe up, l’alternativa

Del resto, ve ne avevamo già parlato: nei mesi scorsi, Instagram aveva testato una nuova funzione per l’inserimento dei link, estendendola anche agli utenti che non avevano raggiunto la fatidica soglia dei 10mila followers. Al momento, la direzione che il social network ha preso non è quella di rinunciare al collegamento con siti esterni, ma di renderlo semplicemente diverso, eliminando un’azione (quella del pollice che scorre verso l’alto aprendo una nuova finestra di visualizzazione) che era diventata ormai una sorta di caratteristica, di marchio di fabbrica del social network stesso. Instagram, infatti, permetterà di aggiungere degli sticker all’interno delle stories all’interno dei quali inserire il link di riferimento (uno sticker visivamente simile a quelli utilizzati, ad esempio, per taggare una persona o per inserire la posizione geografica all’interno delle stories).

Cosa cambia concretamente

Il cambiamento permetterà agli utenti di rispondere alle stories che hanno uno sticker con link, mentre prima non si poteva rispondere alle stories con lo swipe up. Si va nella direzione di una maggiore interazione (dunque un plus per il social network), mascherata dal fatto che l’utente – secondo una ricerca interna all’azienda – si sente molto più a suo agio con gli stickers che, in questo modo, potranno essere modellabili e modificabili in maniera più immediata rispetto alla preparazione di uno swipe up.

Per il momento, Instagram manterrà il criterio dei 10mila followers (o dell’account verificato) per sostituire lo swipe up con lo sticker, ma non si esclude che in futuro il privilegio del collegamento esterno possa essere concesso anche a utenti che non rispettino questo standard.

Instagram, come Facebook e Twitter, permette l’inserimento di link e – di conseguenza – il passaggio a siti esterni. Il percorso, invece, è più complesso per TikTok che non realizza automaticamente questo passaggio (ma frappone una schermata intermedia che avvisa l’utente dell’uscita momentanea dal social network, scoraggiandolo – di fatto – nel proseguire con la sua azione) e lo rende meno immediato degli altri social concorrenti. La sensazione è che Instagram – nonostante mantenga intatta la possibilità di realizzare un collegamento esterno – stia andando in una direzione molto simile. Nel frattempo, la domanda è solo una: si penalizzeranno gli utenti e i creators che hanno basato gran parte del loro business su azioni come quella dello swipe up o, per loro, lo sticker giocherà la stessa funzione?