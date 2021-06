Instagram testa lo “swipe up” per tutti (ma senza swipe up)

Non più solo per i tanti (ma pochi) eletti. Nel prossimo futuro, infatti, il social network delle fotografie potrebbe aprire a tutti le magiche porte dello swipe up Instagram. I famosi link da pubblicare all’interno delle IG Stories, infatti, al momento sono una funzionalità concessa solamente a quegli utenti-account con più di 10mila follower. Per tutti gli altri (la maggior parte della platea presente sulla piattaforma) sembrava essere solamente un miraggio questa possibilità. Ma adesso i tempi sembrano essere più che maturi.

Ad annunciare la fase di test dello Swipe up Instagram è stato Vishal Shah che, in un’intervista rilasciata a The Verge, ha confermato quella voce già trapelata nei giorni scorsi. E a parlare non è un personaggio qualsiasi, ma il “Direttore del prodotto” Instagram: «Questo è il tipo di sistema futuro a cui vorremmo arrivare. E questo è ciò che speriamo di realizzare, se saremo in grado di farlo funzionare».

Al momento, però, siamo solo alle fasi iniziali del test. L’azienda che cura e amministra la piattaforma social, infatti, sta valutando i benefici che potrebbero arrivare con questa nuova funzionalità estesa a tutti. E, ovviamente, ci sarà anche un ampio spazio di analisi dei contenuti più condivisi sui social, perché lo spettro di una pubblicazione di massa di articoli di disinformazione, fake news e che ammiccano alle più disparate teorie del complotto non potranno rientrare nell’elenco dei link condivisibili sulle IG Stories.

Swipe up Instagram, per tutti, è in fase di sperimentazione

Ma sarà uno swipe up senza swipe up. Al momento, infatti, solamente i profili-utenti con più di 10mila follower possono accedere alla funzione link con scorrimento verso l’alto. E tutto ciò è destinato a rimanere. Per tutti gli altri, invece, potrebbe arrivare un “bottone”: nessuno swipe verso l’alto, ma un link da poter inserire all’interno delle proprie Instagram Stories in modo da consentire ai “lettori-follower” di aprire quel collegamento ipertestuale all’interno del browser.

