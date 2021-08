La “furbata” di Facebook che sta per tornare alle telefonate senza passare da Messenger

Hanno spinto all’inverosimile “l’app gemella” Messenger, con gli utenti “costretti” a switchare continuamente tra le due applicazioni mobile figlie di uno stesso proprietario. Adesso, con uno spirito un po’ vintage e nostalgico del tempo che fu, le telefonate via Facebook stanno per tornare una realtà. Un eterno ritorno al passato con Menlo Park che pare essersi pentita di aver portato avanti, per anni, un tentativo di diversificare e convogliare gli utenti social su più piattaforme.

A dare l’anticipazione del test già attualmente in corso per alcuni utenti (non è stato quantificato il numero) è stato Bloomberg che ha citato una dichiarazione su questa nuova-vecchia innovazione, arrivata direttamente dagli uffici di Menlo Park: «Ridurrà la necessità di saltare avanti e indietro tra l’app principale e la seconda». Perché, pur avendo visto un crescente utilizzo di Messenger da parte degli utenti, la dinamica del passaggio tra un’app e l’altra per controllare chat ed effettuare telefonate è sempre stata al centro di molte contestazioni sul web.

Telefonate via Facebook senza Messenger, il test per il ritorno al passato

Insomma, le telefonate via Facebook sembrano voler rappresentare un comodo rimedio per gli utenti. Ma non c’è solamente questo. Come riporta il sito statunitense, infatti, il social network è stato fagocitato dalla crescita delle piattaforme concorrenti. E se il “problema” Instagram è stato risolto alla radice con l’acquisizione nel 2012. Poi, però, l’arrivo e il successo di TikTok ha provocato una grave emorragia in termini di “tempo di utilizzo” di Facebook, in particolare per quel che riguarda il pubblico più giovane.

Insomma, il ritorno alle telefonate via Facebook senza passare da Messenger – attualmente in fase di sperimentazione – sembra rispondere più a logiche di mercato che alle reali esigenze degli utenti. Ora, se il test andrà a buon fine, ci sarà questo ritorno al passato.

