Facebook pubblica (in ritardo) il rapporto sulla trasparenza dei contenuti

Facebook ha rilasciato il suo rapporto relativo ai post più visti nel primo trimestre del 2021, ma lo ha fatto in ritardo.

LEGGI ANCHE > Facebook annuncia l’arrivo di Novi, il portafoglio digitale

Come riportato dal New York Times e segnalato da The Verge, il link più visto su Facebook tra gennaio e marzo del 2021 era una notizia che ipotizzava che la morte di un medico della Florida potesse essere collegata alla somministrazione del vaccino contro il Covid-19. A tal proposito, il responsabile delle comunicazioni di Facebook Andy Stone ha cercato di spiegare come ha gestito quel link, discolpandosi in parte dalle accuse sul ritardo e dicendo che la notizia sul possibile collegamento tra la morte del medico e il vaccino era stata poi aggiornata dai giornali dopo le dichiarazioni del medico legale sulle cause effettive della morte. Ma il New York Times non aveva aggiornato la storia originale.

E quindi, Stone si chiede – nel suo tweet – quale sia il confine tra informazione e disinformazione. Stone ha detto che Facebook aveva trattenuto il rapporto di gennaio-marzo «perché c’erano correzioni chiave al sistema che volevamo fare», ma non ha spiegato quali fossero tali correzioni.

It matters for underscoring this: oddly, many point to the credibility of the Q1 report while questioning credibility of the Q2 report. But who’s noted the NYT’s own reporting is mirrored in the “shelved” FB report and that it’s cited as evidence of COVID misinfo?

— Andy Stone (@andymstone) August 21, 2021