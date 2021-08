Facebook annuncia l’arrivo di Novi, il portafoglio digitale

Facebook è pronto a lanciare il suo portafoglio digitale Novi sul sistema di pagamento basato su blockchain Diem, ha detto il dirigente di Facebook David Marcus.

Novi è il portafoglio digitale di Facebook

David Marcus, capo della sezione servizi finanziari di Facebook, ha detto che Novi potrebbe aiutare a risolvere i problemi esistenti nei sistemi di pagamento globale, che risulta costoso e lento. E ha parlato del cambiamento in arrivo come di qualcosa «atteso da tempo», come riporta Insider. «Novi è pronto ad arrivare sul mercato», ha scritto Marcus, che è anche un ex presidente di Paypal e co-fondatore dell’associazione Diem.

La Diem Association è un consorzio senza scopo di lucro che supervisiona lo sviluppo della stablecoin. Ma di cosa si tratta? Le stablecoin sono valute digitali che sono ancorate a una valuta fissa, o ad una valuta emessa da una banca centrale. Novi è progettato per consentire agli utenti di aggiungere denaro ai loro portafogli che verrebbe convertito nella valuta digitale Diem e da qui può essere poi inviata ad altri in tutto il mondo.

Il ritardo dell’arrivo di Novi – previsto per l’inizio del 2021 – è stato dovuto alle preoccupazioni sulla privacy dei dati di Facebook e i potenziali problemi di riciclaggio di denaro. Questi problemi sono stati ovviati con delle modifiche. Infatti, Diem era originariamente destinato ad essere sostenuto da un mix di valute, ma ora è destinato a lanciare una singola moneta supportata dal dollaro USA.

Facebook e il mondo dei pagamenti

David Marcus ha inoltre ricordato come Facebook non sia nuovo nel settore dei pagamenti. Infatti, Facebook Payments ha attivato più di 100 miliardi di dollari negli ultimi quattro trimestri ed è utilizzato in più di 160 paesi per i pagamenti in 55 valute. Al momento, Novi ha ottenuto licenze o approvazioni in quasi tutti gli stati degli USA e non verrà lanciato in nessun luogo che ancora non abbia prestato le proprie autorizzazioni al portafoglio digitale di Facebook. E per i più titubanti, Marcus specifica che l’associazione Diem è impegnata nel dialogo, ha affrontato ogni dubbio legittimo che è stata sollevato lungo il suo viaggio di progettazione di una stablecoin di alta qualità e risponde di un’ampia rete di pagamenti altamente conforme per supportarla.

Alla luce di quanto dichiarato dal direttore, dunque, non sembra esserci alcun motivo di preoccupazione. Ma ricordiamo che egli ne è l’artefice e, si sa, «Ogne scarrafone è bell’ a mamma soja».