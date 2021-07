Amazon sta pensando di introdurre i pagamenti in bitcoin

Fonti interne all'azienda spiegano come il gigante dell'e-commerce abbia aperto a questa ipotesi per allinearsi verso il futuro (e anticipare i concorrenti)

Il futuro dell’e-commerce sembra legato a doppio filo alle critpovalute. La naturale evoluzione delle vendite online sembra aver il loro percorso già ben instradato. Non a caso, negli ultimi giorni si è tornati a parlare dell’ipotesi di una novità legata a due nomi di spicco del mondo digitale: Amazon Bitcoin. Il gigante americano, infatti, sta seriamente pensando di introdurre questa forma di pagamento tra le alternative messe a disposizione degli utenti. Una mossa per spingersi oltre quel futuro già scritto, per anticipare la concorrenza.

A lanciare la notizia è stato il quotidiano online britannico City A.M. che cita una fonte riservata, ma interna al mondo di Amazon. Il soggetto in questione ha parlato espressamente dei piani futuri e futuribili (anche nell’immediato) di Amazon, parlando di convergenze nei progetti di Blockchain e non solo: «Non si tratta solo di impostare soluzioni di pagamento in criptovaluta ad un certo punto in futuro: questa è una parte integrante, ben discussa e completa del meccanismo futuro di come funzionerà Amazon».

Amazon bitcoin, a breve potrebbero arrivare i pagamenti con criptovaluta

Da dove nasce questo facile sillogismo? Da un annuncio di lavoro – per la sede di Seattle – pubblicato nel portale “Jobs” di Amazon la scorsa settimana: «Il team di accettazione ed esperienza dei pagamenti è alla ricerca di un leader di prodotto esperto per sviluppare la strategia di valuta digitale e blockchain di Amazon e la roadmap del prodotto. Sfrutterai la tua esperienza di dominio in Blockchain, Distributed Ledger, Central Bank Digital Currencies e Cryptocurrency per sviluppare il caso per le capacità che dovrebbero essere sviluppate, guidare la visione generale e la strategia di prodotto e ottenere la leadership e investimenti per nuove capacità. Lavorerai a stretto contatto con i team di Amazon, incluso AWS, per sviluppare la roadmap che include l’esperienza del cliente, la strategia e le capacità tecniche, nonché la strategia di lancio».

Lo chiede Bezos

La linea Amazon Bitcoin, dunque, sembra essere tracciata. E lo stesso insider contattato da City A.M. sottolinea come questa volontà non sia partita dal basso, ma dal vertice aziendale: «Inizia con Bitcoin: questa è la prima fase chiave di questo progetto crittografico e la direttiva arriva dall’alto… Jeff Bezos stesso». Un Bezos che non è più Ceo da alcune settimane, ma resta la voce più autorevole della grande azienda di e-commerce.