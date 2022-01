Anche Tiktok sta testando abbonamenti a pagamento

Come riportato per la prima volta da The Information, TikTok, la popolare piattaforma di condivisione video, sta sperimentando per consentire ai creatori di addebitare una quota di abbonamento per i loro video. È quanto riporta il sito Mashable.com.



Non sono disponibili molti dettagli sul test limitato di TikTok, su come funziona o se TikTok prenderà una commissione. Tuttavia, è ragionevole supporre che potrebbe essere simile alla funzione Super Follow di Twitter, in quanto non tutti i contenuti di un creatore saranno protetti da paywall. Dopotutto, è molto più facile attirare nuovi clienti se gli fai ‘assaggiare’ la merce. Un portavoce della popolare piattaforma di condivisione video ha rifiutato di commentare in modo specifico o confermare il suo presunto test di abbonamento a pagamento, ma ha detto a Mashable che «pensa sempre a nuovi modi per portare valore alla nostra comunità e arricchire l’esperienza di TikTok». La dichiarazione è identica alla risposta di TikTok a un’indagine inviata da Mashable in merito a una storia diversa lo scorso ottobre. È stato allora che TikTok ha iniziato a testare gli abbonamenti a pagamento, consentendo agli utenti di mostrare apprezzamento monetario per i creatori che hanno aderito. La sua funzione di regali live consente anche ai fan di pagare i creatori durante i live streaming, sebbene la popolare piattaforma di condivisione video prenda una commissione del 50%. In un certo senso è positivo che stiamo ottenendo più modi per supportare i creatori di contenuti, che trascorrono ore a ballare davanti ai loro telefoni per il nostro divertimento. Ma bloccare i contenuti dietro gli abbonamenti sembra che possa dividere la piattaforma ancora di più oltre “Straight TikTok” e “Alt TikTok”.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]