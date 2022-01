Perché non c’è Khaby Lame nella top-5 dei tiktokers che guadagnano di più secondo Forbes

Nella classifica di Forbes sui tiktokers che guadagnano di più si registra una mancata corrispondenza tra ricavi e numero di followers. O meglio, una quasi mancata corrispondenza. Prendiamo la classifica dei tiktokers più seguiti: innanzitutto, in testa troviamo senza dubbio Charlie D’Amelio; al secondo posto c’è Khaby Lame che tutti noi, in Italia, conosciamo benissimo; al terzo Addison Rae; al quarto Bella Poarch; al quinto Zach King. Soltanto Charlie D’Amelio e Khaby Lame, comunque, superano la cifra monstre di 100 milioni di followers. Prendiamo, invece, la classifica dei tiktokers che guadagnano di più secondo Forbes: al primo posto, anche qui, c’è Charlie D’Amelio, al secondo la sorella Dixxie D’Amelio, al terzo Addison Rae, al quarto – a pari merito – Bella Poarch e Josh Richards, al quinto la coppia Kris Collins e Avannii Greg. Notiamo qualcosa? Nei primi quattro posti, i nomi coincidono, tranne che per Khaby Lame. Com’è possibile? Proviamo a dare una spiegazione.

TikTokers che guadagnano di più, perché non c’è Khaby Lame

Innanzitutto, andiamo a esaminare la metodologia utilizzata da Forbes, riportata in calce all’articolo che evidenzia i dati. Forbes prende in considerazione soltanto quei personaggi che hanno trovato un proprio spazio di visibilità a partire dalla piattaforma e che non erano già famosi prima (come, ad esempio, Will Smith). Poi, la rivista fa una stima dei guadagni di ciascuno dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, basata non soltanto sui ricavi direttamente derivanti dalla piattaforma, ma anche sulle loro attività extra piattaforma.

Le star di TikTok che guadagnano di più

Ed è proprio qui, infatti, la vera differenza. Le sorelle D’Amelio, ad esempio, vengono ritenute le tiktokers che guadagnano di più: Charlie riesce a raggiungere la cifra di 17,5 milioni di dollari, mentre la sorella Dixxie segue a ruota con 10 milioni di dollari (nonostante quasi 100 milioni di followers in meno). Vengono prese in considerazione non soltanto le sponsorizzazioni, ma anche la loro attività di attrici di serie tv o di talk, così come quella di imprenditrici del loro marchio, Social Tourist. La stessa cosa vale anche per gli altri tiktokers in classifica.

In ogni caso, per quanto riguarda i ricavi all’interno della piattaforma, c’è una sottolineatura da fare. Nell’ultimo anno, a quanto pare, il valore delle sponsorizzazioni sembra essere cresciuto di molto. Del resto, TikTok è diventata – non a caso – la piattaforma con più click tra tutte le altre, superando per la prima volta persino Google. Secondo Forbes, le star di TikTok possono arrivare a guadagnare fino a mezzo milione di dollari per un singolo video-post, anche se generalmente il guadagno medio – stiamo parlando sempre dei top players – è tra i 100mila e i 250mila dollari. Che è comunque più del doppio rispetto all’elenco precedente che Forbes ha stilato con riferimento all’anno 2020.

Crescita esponenziale della piattaforma, dunque, ma anche maggiore visibilità per i protagonisti. In ogni caso, sembra confermato quanto dichiarato dal manager di Khaby Lame – qualche mese fa – a Selvaggia Lucarelli, in un’intervista per TPI. Su TikTok non avviene una conversione immediata tra followers e guadagni: il vero segreto per i tiktokers sta nel cercare forme di business esterne alla piattaforma. Almeno per il momento.