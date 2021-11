La smentita fake della foto fake di Greta Thunberg con la sigaretta in bocca

Qui è tutto un fake, è proprio il caso di dirlo. Tra G20 e Cop 26, il nome di Greta Thunberg è saltato fuori più e più volte sempre per la stessa ragione: i potenti del pianeta non stanno facendo abbastanza per arginare i danni dei cambiamenti climatici provocati dall’essere umano e il tempo che abbiamo a disposizione è sempre meno. Visto il ruolo che ha assunto, guida delle proteste di giovani e giovanissimi che devono cambiare le sorti del mondo che verrà lasciato loro da chi del clima non si preoccupa abbastanza, spesso e volentieri la giovane donna è vittima di fake news di ogni tipo come quella della foto Greta Thunberg che fuma.

La foto fake di Greta Thunberg che fuma

Nella fotografia che gira sul web – come afferma anche Bufale.net – quella ritratta non è Greta Thunberg. Secondo quanto ricostruito da TinEye, l’immagine è comparsa per la prima volta sul web in data 20 febbraio 2020su Reddit in un thread che, attualmente, risulta essere chiuso perché il contenuto ha violato le regole della community.

Greta Thunbrg non fuma e quella nella fotografia non è lei. A smentirlo sarebbe stata anche la diretta interessata, come sembrerebbe da un altro screen che gira in rete del di un suo cinguettio con tanto di spunta del verificato accanto al nome in cui si legge: «stop sending this. it’s not me». «Smettetela di inviarlo. Non sono io», avrebbe detto la giovane su Twitter, salvo che non esiste prova che questo tweet sia vero.

Andando a controllare sul profilo social di Greta Thunberg, infatti, non ce n’è traccia. Ci troviamo di fronte a un doppio falso, quindi: falsa tanto la fotografia iniziale quanto la smentita della Thunberg poiché, in entrambi i casi, non c’è fonte che possa provare la veridicità dei due screen.