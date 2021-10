Chi nega il cambiamento climatico se la prende con Khaby Lame per quel video con Greta Thunberg

Khaby Lame e Greta Thunberg si sono incontrati a Milano nel corso della manifestazione Youth4Climate e si sono fatti fotografare insieme – finendo poi sui profili di colui che è a un passo dal diventare il tiktoker più seguito al mondo -. Insieme per protestare contro il cambiamento climatico e per sollecitare i potenti del mondo, come ormai Greta Thunberg, Vanessa Nakate e diversi attivisti nel mondo fanno sui social e nelle piazze. Per questa presa di posizione e per questo contenuto insolito, diverso da quelli che propone e che non fanno riferimento o strizzano l’occhio a nessuna ideologia o parte politica solitamente, Khaby Lame ha ricevuto parecchie proteste da persone che hanno detto che smetteranno di seguirlo.

Le proteste dei negazionisti del cambiamento climatico

Tra chi lo esprime con emoji poco gentile e chi – apertamente – manifesta il suo odio nei confronti di Greta Thunberg, non sono pochi i commenti sotto il video di Khaby Lame sia su TikTok che su Instagram di persone che lo colpiscono dove, in teoria, dovrebbe fargli più male: minacciando di togliere il follow. Presumibilmente per un’antipatia nei riguardi di Greta Thunberg e della sua battaglia per il cambiamento climatico – punto focale del posti di Khaby Lame, al di là delle persone con le quali si fa le foto -, commenti denigratori in tutte le lingue abbondano.

La risposta di Khaby Lame a chi dice che non lo seguirà più

Chiara e concisa la risposta del tiktoker di Chiavasso: «Vedo un sacco di commenti di persone che mi dicono che mi hanno tolto il follow perché ho fatto questo video – ha fatto sapere l’influencer – Non me ne frega ragazzi». Il punto focale è che «siamo quasi nel 2022 e le persone ancora usano il razzismo perché non hanno nient’altro da fare nella loro vita. Siate felici. Seguite i vostri sogni e provate a salvare il pianeta».

Alla fine, la minaccia dei like vale ben poco: «Potete anche smettere di seguirmi. Non mi interessa dei numeri, mi interessano i vostri cuori! Se pensate a qualcosa di nuovo, fatelo bene e in modo positivo».