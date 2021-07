Cosa succede quando una persona, già nel mirino degli haters, fa una cosa per cui gli haters vanno letteralmente fuori di testa come la vaccinazione? La combo è micidiale. Così sotto alla foto di Greta Thunberg vaccinata, pubblicata su tutti i suoi canali social, succede di tutto: offese, bufale, persone che fanno parte del movimento dei Fridays for Future e che pure non sono d’accordo con la carismatica adolescente svedese, prima attivista per la lotta ai cambiamenti climatici. È bastata la foto pubblicata su Twitter, Facebook e Instagram (a social unificati, insomma) per scatenare una vera e propria tempesta di commenti inutili.

Greta Thunberg vaccinata, le offese e le bufale a commento della sua foto sui social

C’è chi sostiene, ad esempio, che Greta Thunberg altro non sia che un tassello del piano di Bill Gates di dominare il mondo e che la sua grande influenza sulle giovani generazioni, in questo modo, sia parte del complotto per ridurre le masse al pensiero unico.

Ma ci sono quelli che sostengono che Greta non si sia informata a sufficienza sui vaccini, così come non si è informata abbastanza sul cambiamento climatico. I negazionisti, spesso, fanno coincidere al loro interno una serie di tendenze e pulsioni che vanno dal desiderio di negare l’efficacia dei vaccini, la pericolosità del Covid, lo sbarco sulla luna e persino il cambiamento climatico che è sotto gli occhi di tutti.

C’è chi diffonde, come in quest’ultimo caso, delle bufale su nuovi studi medici che certificano la presenza di numeri più o meno spropositati di effetti collaterali dei vaccini sul sistema nervoso e sul sistema immunitario. Infine, c’è chi contesta Greta Thunberg anche sul merito dell’argomento affrontato nel suo post sulla vaccinazione. Greta, infatti, ha sottolineato di essere tra i fortunati che vivono nella parte occidentale del pianeta, quella ricca che ha – in questo momento – la possibilità di vaccinarsi. È consapevole, tuttavia, che nei Paesi del terzo mondo le dosi di vaccino arrivino a fatica e in scarsissima quantità, non mancando di sottolineare l’ennesima disuguaglianza che questa pandemia sta venendo a creare tra i Paesi del nord e del sud del pianeta.

E allora, si chiedono gli haters, per quale motivo Greta Thunberg si è resa partecipe di questo aumento del tasso di disuguaglianza, vaccinandosi? Il resto è il solito insieme di bufale sul danneggiamento del sistema immunitario per i giovani in tenera età che si sottopongono alla vaccinazione.