La funzione Stanze in diretta in arrivo su Instagram ci ricorda qualcosa

Instagram è in fase di sperimentazione e, tra le varie novità, annuncia anche le Stanze in diretta. Il cambiamento riguarda le dirette Instagram, funzione che finora ha previsto la partecipazione di massimo due profili che potevano dialogare tra loro mentre i follower di entrambi potevano avere accesso alla conversazione in diretta. Con la nuova funzione Stanze in diretta viene data la possibilità di ampliare il numero di partecipanti fino a quattro persone. L’idea Stanze Instagram mira ad aprire «la strada a nuove forme di creatività, ad esempio talk show, jam session tra musicisti, sessioni di Q&A più coinvolgenti, tutorial interattivi per le community o più semplicemente un modo per divertirsi con più amici».

Instagram come Clubhouse

La scelta del termine “Stanza” non passa di sicuro inosservata. Dopo l’esplosione di Clubhouse e del successo della piattaforma degli audio che permette di organizzarsi proprio in Stanze e di parlare delle tematiche più disparate mentre i partecipanti entrano e ascoltano, Instagram contrattacca con un’idea che – fondamentalmente – copia quella funzionalità dando però la possibilità di avere a disposizione il video. Tramite Stanze in diretta sarà possibile acquistare i badge e sfruttare altre funzioni interattive durante la diretta, come Shopping e le Raccolte Fondi e Instagram ha annunciato anche che nei prossimi mesi dovrebbero essere resi disponibili altri strumenti interattivi come i controlli per la moderazione e le funzionalità audio.

Come funzionano le Stanze Instagram

Come funzionano le Stanze Instagram il social lo ha già reso noto. Per avviare una Stanza in diretta è sufficiente scorrere verso sinistra e selezionare l’opzione Video in diretta. A quel punto si procede inserendo il titolo e premendo l’icona Stanze per aggiungere i partecipanti. Verranno visualizzate le persone che hanno domandato di unirsi alla diretta oppure si potrà cercare gli ospiti da aggiungere. Chi avvia la stanza in diretta e aggiunge ospiti rimane nella parte superiore dello schermo; viene data la possibilità di aggiungere fino a un massimo di tre ospiti tutti insieme oppure scaglionato (prima ne entra uno e poi altri due, per esempio). Le Stanze Instagram vengono indicate come «un ottimo modo per aumentare la propria visibilità, dato che anche i follower degli altri partecipanti possono ricevere la notifica».